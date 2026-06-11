Чим поступилася Україна для скасування вето Угорщини: розкрито важливі деталі

Угорщина офіційно оприлюднила основні положення угод із Україною щодо захисту прав угорської національної меншини на Закарпатті, виконання яких має стати передумовою для початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

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Про це під час слухань у парламентському комітеті з закордонних справ повідомила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан, передає угорське видання Telex. За її словами, досягнуті домовленості є результатом тривалого процесу консультацій та переговорів між Києвом і Будапештом.

"Це досягнення не стало результатом показних політичних жестів, а радше сізіфових зусиль, це результат численних консультацій та переговорів", — підкреслила Орбан, акцентуючи на складності й системності переговорного процесу.

Згідно з домовленостями, Україна взяла на себе зобов’язання відновити систему шкіл для етнічних меншин. Це передбачає гарантії вільного використання угорської мови у навчанні, а також права на використання національної символіки, включно з державним прапором і гімном Угорщини.

Крім того, у громадах, де частка угорського населення перевищує 10%, угорська мова зможе застосовуватися у медичних установах, під час громадських заходів, наукових конференцій, а також у рамках політичних кампаній.

В угорському МЗС наголошують, що ці кроки є складовою плану дій, який визначає рамки майбутніх переговорів України з ЄС. Водночас Будапешт уточнює, що офіційний переговорний процес розпочнеться лише після виконання Україною узгоджених умов.

Орбан також підкреслила, що навіть після виконання домовленостей процедура вступу України до ЄС проходитиме у стандартному режимі, а остаточне рішення передбачає проведення референдуму в Угорщині.

Портал "Коментарі" вже писав, що українські військові формують нову масштабну кампанію, метою якої є максимальне ускладнення та фактичне припинення російського логістичного забезпечення тимчасово окупованого Криму. Основний акцент робиться на діях Сил безпілотних систем (СБС), які мають встановити контроль над ключовими транспортними напрямками на південному театрі бойових дій.