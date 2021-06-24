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Главная Новости Мир ЕС Чем занимались разоблаченые российские шпионы в Литве
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Чем занимались разоблаченые российские шпионы в Литве

В сферу интересов российских спецслужб попала президент страны и ее охрана

сегодня, 13:51
Автор:

Данило Матюха

Сегодня, 24 июня, Вильнюсский окружной суд заочно осудил начальника отдела разведки Управления Федеральной службы безопасности России по Калининградской области Игоря Гостева и гражданина Литвы Владимира Соколова за шпионаж в пользу России. Об этом сообщает литовское СМИ LRT.

Чем занимались разоблаченые российские шпионы в Литве

Литовская республика - фото из открытх источников

По информации местной прокуратуры, мужчины собирали информацию об охране бывшего президента Дали Грибаускайте. Шпионы устанавливали тесные контакты с сотрудниками, которые непосредственно осуществляли функцию охраны и контролировали систему безопасности литовского гаранта.

Как известно, Гостев и Соколов отдельно друг от друга и в разное время вербовали литовских граждан, которые интересовали российскую ФСБ в связи с опытом предыдущей работы и наличием больших связей с бывшими и действующими сотрудниками различных литовских учреждений.

Также судом было доказано, что российские наемники стремились получить как можно более полную информацию о нынешних и бывших сотрудниках Департамента государственной безопасности, в том числе компрометирующего характера.

Гостев был приговорен к 10 с половиной годам лишения свободы, а Соколов – к 9 годам и трем месяцам лишения свободы. На данный момент оба преступника скрываются на территории Российской Федерации.

Напомним, что Литва аннулировала все документы и в том числе предоставленный в 2012 году статус политического беженца скандально известному пророссийскому журналисту и лидеру политической силы "Партия Шария" Анатолию Шарию. Решение объявить украинского политика персоной нон грата было принято еще 10 мая 2021 года. Все детали ищите в нашем материале.


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Источник: https://www.lrt.lt/ru/novosti/17/1438677/sotrudnik-rossiiskikh-spetssluzhb-i-grazhdanin-litvy-osuzhdeny-za-sbor-informatsii-o-gribauskaite
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