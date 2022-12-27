Через пару лет Европа откажется от российского газа

Европа существенно ограничила поставки российского природного газа, об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал генеральный директор ООО "Нефтегазстройинформатика", доктор технических наук Леонид Униговский.



Страны Европы полностью откажется от российского газа

По его словам, в течение 2-3 лет страны ЕС откажутся от этих поставок голубого топлива из страны-террористки полностью. Такой шаг поможет Украине в войне с агрессором.

Как считает Униговский, что сразу достичь этого европейцам достаточно сложно, значит, нужно определенное время. Эксперт подчеркнул, что уже сейчас РФ на 60-65 миллиардов кубических метров сокращает поставки газа в Европу.

Это существенно, и для России это немалые финансовые потери, несмотря на увеличение цены на природный газ. В следующем году эта тенденция будет развиваться. И эти потери будут еще больше. Поэтому, безусловно, любое ограничение поставок российского газа в Европу – это финансовое бремя для России”, — добавил доктор технических наук.

Однако говорить о полной изоляции России на европейском рынке еще рано. “Только за 11 месяцев российский сжиженный природный газ поступал в Европу объемом более 19 миллиардов кубических метров. И до конца года это будет 21 млрд. кубометров. Это достаточно много, это второе место после американцев. Поэтому говорить о том, что они полностью ушли с европейского рынка, к сожалению, пока нельзя”, – заявил Униговский.

Как писали ранее "Комментарии", энергетический кризис и вызванный им рост цен в следующем году будут ощущаться по всей Европе. В отличие от предыдущих спадов мировая экономика не может прийти на помощь Европе. Дело в том, что экспортные заказы будут оставаться низкими в течение 2023 года, поскольку более высокие процентные ставки, глобальный энергетический кризис и сильный доллар ослабляют рост и спрос по всему миру.



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