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Через пару лет Европа откажется от российского газа

Страны ЕС уже сейчас ощутимо ограничили потребление газа из России

сегодня, 15:15
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Автор:

Моесеенко Валентина

Европа существенно ограничила поставки российского природного газа, об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал генеральный директор ООО "Нефтегазстройинформатика", доктор технических наук Леонид Униговский.

Через пару лет Европа откажется от российского газа

Страны Европы полностью откажется от российского газа

По его словам, в течение 2-3 лет страны ЕС откажутся от этих поставок голубого топлива из страны-террористки полностью. Такой шаг поможет Украине в войне с агрессором.

Как считает Униговский, что сразу достичь этого европейцам достаточно сложно, значит, нужно определенное время. Эксперт подчеркнул, что уже сейчас РФ на 60-65 миллиардов кубических метров сокращает поставки газа в Европу.

Это существенно, и для России это немалые финансовые потери, несмотря на увеличение цены на природный газ. В следующем году эта тенденция будет развиваться. И эти потери будут еще больше. Поэтому, безусловно, любое ограничение поставок российского газа в Европу – это финансовое бремя для России”, — добавил доктор технических наук.

Однако говорить о полной изоляции России на европейском рынке еще рано. “Только за 11 месяцев российский сжиженный природный газ поступал в Европу объемом более 19 миллиардов кубических метров. И до конца года это будет 21 млрд. кубометров. Это достаточно много, это второе место после американцев. Поэтому говорить о том, что они полностью ушли с европейского рынка, к сожалению, пока нельзя”, – заявил Униговский.

Как писали ранее "Комментарии", энергетический кризис и вызванный им рост цен в следующем году будут ощущаться по всей Европе. В отличие от предыдущих спадов мировая экономика не может прийти на помощь Европе. Дело в том, что экспортные заказы будут оставаться низкими в течение 2023 года, поскольку более высокие процентные ставки, глобальный энергетический кризис и сильный доллар ослабляют рост и спрос по всему миру.

Читайте на "Комментариях" — на такой поворот в РФ не рассчитывали : цены на газ в Европе упали ниже довоенного уровня С начала сентября стоимость газа в Европе примерно упала втрое.



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