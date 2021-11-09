Черновил о ситуации на границе: у поляков есть все основания на применение 5 статьи НАТО

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Кравцев Сергей
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко фактически начал боевую операцию против Польши. Это пока лишь гибридная война, но атака уже очевидна. Полиция и спецслужбы пригнали к границе сотни жителей Ближнего Востока, преимущественно иракцев и бросили их на прорыв заграждений, оснастив всеми необходимыми техническими средствами. Это уже тот случай, когда война гибридная, а атака настоящая. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал украинский политолог Тарас Черновил.
Мигранты на границе. Фото из открытых источников
Он добавляет, на фоне всей этой истории самое время вспомнить санкции, которые уже более года действуют против Беларуси. Они на самом деле карикатурны. Товарооборот в стране перезрелого автократического феодализма с западным миром даже возрос. В санкционных документах оставили невероятное количество пробелов. И сегодняшнему испытанию на прочность ЕС и НАТО западный мир проиграл еще до начала атаки на польскую границу из-за эгоистичности и разделенности.
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