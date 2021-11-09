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Черновил о ситуации на границе: у поляков есть все основания на применение 5 статьи НАТО

Белорусские спецслужбы пригнали к границе с Польшей сотни жителей Ближнего Востока

сегодня, 07:22
Автор:

Кравцев Сергей
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко фактически начал боевую операцию против Польши. Это пока лишь гибридная война, но атака уже очевидна. Полиция и спецслужбы пригнали к границе сотни жителей Ближнего Востока, преимущественно иракцев и бросили их на прорыв заграждений, оснастив всеми необходимыми техническими средствами. Это уже тот случай, когда война гибридная, а атака настоящая. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал украинский политолог Тарас Черновил.

Черновил о ситуации на границе: у поляков есть все основания на применение 5 статьи НАТО

Мигранты на границе. Фото из открытых источников

"Я не знаю, как с этим всем будут справляться поляки. Ведь они из-за ряда внутренних непродуманных законодательных изменений оказались в частичной изоляции в ЕС. Но у них есть все основания объявить о необходимости применения статей 4-5 Североатлантического договора. Напомним, США акцептовали 5 статью после атаки Алькаиды на башни-близнецы в Нью-Йорке. А здесь ситуация еще более подходящая. В конце концов, польское правительство достаточно жесткое в своих решениях, как-нибудь справятся", – отметил политолог. 

Он добавляет, на фоне всей этой истории самое время вспомнить санкции, которые уже более года действуют против Беларуси. Они на самом деле карикатурны. Товарооборот в стране перезрелого автократического феодализма с западным миром даже возрос. В санкционных документах оставили невероятное количество пробелов. И сегодняшнему испытанию на прочность ЕС и НАТО западный мир проиграл еще до начала атаки на польскую границу из-за эгоистичности и разделенности.

"Может наконец-то оценят последствия случившегося и введут полное и немедленное эмбарго на любые контакты с Беларусью? Сомневаюсь. На первых этапах противостояния Польши и Литвы с мигрантским нашествием ряд европейских государств даже осуждение высказывали за ограждения из колючей проволоки", – отметил Черновил.

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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1541041949593662&id=100010636159003
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