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Чешская полиция задержала украинских «рэкетиров»

Участники группировки длительное время осуществляли преступную деятельность в Брно и Южная Моравия

сегодня, 00:11
Автор:

Ольга Чародий
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Сотрудники национального центра по борьбе с организованной преступностью Чехии провели масштабную операцию в регионе Южная Моравия по поводу задержания группы "Луганская бригада". Группировка причастна к насилию с целью вымогания денег. Об этом сообщает пресс-служба полиции Чехии.

Чешская полиция задержала украинских «рэкетиров»

Полиция Чехии - фото из открытых источников


Участники этой группировки длительное время осуществляли преступную деятельность в Брно и Южная Моравия. В первую очередь, это был шантаж граждан Украины, проживающих в этом регионе. Преступники требовали от потерпевших денег за "защиту". За время своей деятельности "рекетирам" удалось собрать средства на сумму не менее 2,5 млн чешских крон (2,98 млн гривен). В группировку входило 7 человек – 4 человека и 3 женщины. Всех мужчин обвиняют в "участии в организованной преступной группировке" и "вымогательстве". Сейчас они взяты под стражу судом — ведь их назвали организаторами преступлений.


Женщины из этой "банды" обвиняются в выводе средств, полученных от потерпевших. Через их счета совершили транзакции на сумму не менее 860 тыс. чешских крон (1,03 млн гривен), Их обвиняют в "участии в организованной преступной группировке" и "отмывании доходов, полученных преступным путем". Главным организаторам преступлений грозит наказание в виде лишения свободы сроком более 10 лет.


Напомним, журналист Ален Бобров в своем журналистском расследовании заявил, что в Одессе на таможне якобы был пропущен контрабандный груз из Китая, из-за чего государству нанесены немалые убытки. Согласно журналистскому расследованию, контейнер TCNU 7129952 завезла в Одессу фирма "Сайрус-групп". По данным СМИ, эта компания относится к орбите бизнесмена Ореста Фирманюка. Его фамилию в списке "королей контрабанды" вспоминал экс-глава таможни Максим Нефедов. Как сообщает журналист Ален Бобров, в электронной декларации на груз "Сайрус-групп" Фирманюка было заявлено "пледы, сумки, ткань, коробки, постельное белье". Но коробок в контейнере якобы не было, говорит Бобров.





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Источник: https://www.policie.cz/clanek/zadrzeni-celnu-tzv-luhanske-brigady.aspx
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