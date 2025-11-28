logo

Членство Украины в ЕС становится все более призрачным: Брюссель издал новый жесткий ультиматум

Страна, стремящаяся стать членом ЕС, должна иметь действенную систему борьбы с преступностью на высоком уровне власти

28 ноября 2025, 14:50
Клименко Елена

Европейский комиссар по юстиции Майкл Макграт подчеркнул, что для вступления Украины в Европейский Союз Киеву необходимо эффективно бороться с коррупцией на самых высоких уровнях власти. В интервью Politico он заявил, что привлечение к ответственности коррумпированных политиков и бизнесменов является ключевым условием поддержки европейских стран.

Членство Украины в ЕС становится все более призрачным: Брюссель издал новый жесткий ультиматум

По словам Макграта, правительства государств-членов ЕС не одобрят членство Украины, если она не сможет продемонстрировать надежную систему расследования и преследования коррупции среди топ-чиновников. Еврокомиссар подчеркнул, что каждая страна-кандидат должна иметь действенный механизм, позволяющий эффективно привлекать виновных к судебной ответственности. Это, по его словам, стандарт, которого ЕС ожидает от всех своих членов и кандидатов на членство.

Он также отметил, что процесс реформ в Украине долгий и сложный, однако выразил надежду, что Киев приложит "максимальные усилия" для создания прозрачной и эффективной антикоррупционной системы. Макграт добавил, что поддерживает регулярный контакт с украинскими властями, следит за развитием событий и готов предоставлять консультации по усовершенствованию процедур.

При этом издание отмечает, что расследование коррупционных случаев в верхушке власти происходит в очень чувствительный для Украины момент. В частности, в настоящее время президент США Дональд Трамп оказывает давление на президента Владимира Зеленского по заключению соглашения, предусматривающего передачу части территории России. Это создает дополнительное политическое давление на украинские власти, одновременно подчеркивая важность прозрачности и верховенства закона для достижения евроинтеграционных целей.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 28 ноября во время встречи с правителем РФ Владимиром Путиным в Москве выразил обеспокоенность из-за негативных последствий войны в Украине для своей страны. Кроме того, венгерский лидер предложил организовать на территории Венгрии мирные переговоры, направленные на завершение конфликта.



