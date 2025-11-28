logo_ukra

BTC/USD

91496

ETH/USD

3037.88

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Членство України у ЄС стає все більш примарним: Брюссель видав новий жорсткий ультиматум
commentss НОВИНИ Всі новини

Членство України у ЄС стає все більш примарним: Брюссель видав новий жорсткий ультиматум

Країна, яка прагне стати членом ЄС, має мати дієву систему боротьби зі злочинністю на високому рівні влади

28 листопада 2025, 14:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Європейський комісар з питань юстиції Майкл Макграт наголосив, що для вступу України до Європейського Союзу Києву необхідно ефективно боротися з корупцією на найвищих рівнях влади. У інтерв'ю Politico він заявив, що притягнення до відповідальності корумпованих політиків і бізнесменів є ключовою умовою підтримки з боку європейських країн.

Членство України у ЄС стає все більш примарним: Брюссель видав новий жорсткий ультиматум

Фото: з відкритих джерел

За словами Макграта, уряди держав-членів ЄС не схвалять членство України, якщо вона не зможе продемонструвати надійну систему розслідування і переслідування випадків корупції серед топ-чиновників. Єврокомісар підкреслив, що кожна країна-кандидат має мати дієвий механізм, який дозволяє ефективно притягати винних до судової відповідальності. Це, за його словами, стандарт, якого ЄС очікує від усіх своїх членів та кандидатів на членство.

Він також відзначив, що процес реформ в Україні є довгим і складним, проте висловив сподівання, що Київ докладе "максимальних зусиль" для створення прозорої та ефективної антикорупційної системи. Макграт додав, що підтримує регулярний контакт з українською владою, слідкує за розвитком подій і готовий надавати консультації щодо вдосконалення процедур.

При цьому видання наголошує, що розслідування корупційних випадків у верхівці влади відбувається у дуже чутливий для України момент. Зокрема, у цей час президент США Дональд Трамп чинить тиск на президента Володимира Зеленського щодо укладення угоди, яка передбачає передачу частини території Росії. Це створює додатковий політичний тиск на українську владу, одночасно підкреслюючи важливість прозорості та верховенства закону для досягнення євроінтеграційних цілей. 

Як вже писали "Коментарі", прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 28 листопада під час зустрічі з правителем РФ Володимиром Путіним у Москві висловив занепокоєння через негативні наслідки війни в Україні для своєї країни. Крім того, угорський лідер запропонував організувати на території Угорщини мирні переговори, спрямовані на завершення конфлікту.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини