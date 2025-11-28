Членство України у ЄС стає все більш примарним: Брюссель видав новий жорсткий ультиматум

Європейський комісар з питань юстиції Майкл Макграт наголосив, що для вступу України до Європейського Союзу Києву необхідно ефективно боротися з корупцією на найвищих рівнях влади. У інтерв'ю Politico він заявив, що притягнення до відповідальності корумпованих політиків і бізнесменів є ключовою умовою підтримки з боку європейських країн.

Фото: з відкритих джерел

За словами Макграта, уряди держав-членів ЄС не схвалять членство України, якщо вона не зможе продемонструвати надійну систему розслідування і переслідування випадків корупції серед топ-чиновників. Єврокомісар підкреслив, що кожна країна-кандидат має мати дієвий механізм, який дозволяє ефективно притягати винних до судової відповідальності. Це, за його словами, стандарт, якого ЄС очікує від усіх своїх членів та кандидатів на членство.

Він також відзначив, що процес реформ в Україні є довгим і складним, проте висловив сподівання, що Київ докладе "максимальних зусиль" для створення прозорої та ефективної антикорупційної системи. Макграт додав, що підтримує регулярний контакт з українською владою, слідкує за розвитком подій і готовий надавати консультації щодо вдосконалення процедур.

При цьому видання наголошує, що розслідування корупційних випадків у верхівці влади відбувається у дуже чутливий для України момент. Зокрема, у цей час президент США Дональд Трамп чинить тиск на президента Володимира Зеленського щодо укладення угоди, яка передбачає передачу частини території Росії. Це створює додатковий політичний тиск на українську владу, одночасно підкреслюючи важливість прозорості та верховенства закону для досягнення євроінтеграційних цілей.

