30 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал документы о подаче заявки на членство в НАТО. Об этом стало известно из его официального видеообращения.

Членство Украины в НАТО согласовали Канаду и страны Балтии

Представление на членство в НАТО Украины после решения Владимира Путина состоялось аннексировать четыре области. Российский лидер подписал указ о присоединении к РФ Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Это решение было принято на основе псевдореферендума, который проводили оккупационные власти с 23 по 27 сентября.

Европейские страны резко осудили такой шаг России, и заявили, что это нарушение прав человека.

На решение подать заявку на членство отреагировал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем выступлении, запланированном всего через несколько часов после заявления Зеленского.

Столтенберг заявил, что каждая демократическая страна может подать заявку, а двери в НАТО открыты для всех. Также генсек НАТО сказал, что уважает решение, принятое Украиной.

Всего в НАТО находится 30 стран-участниц и для вступления в организацию каждая из них должна дать одобрение. Первая страна, почти мгновенно отреагировавшая Канада, после этого вечером 30 сентября Литва, Латвия и Эстония также дали свое согласие.

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, который сказал, что вступление Украины в альянс только усилит его.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о заявлении Путина, аннексировавшего территории Украины.

Также "Комментарии" писали о позиции Великобритании. Чиновники страны сказали, что они всегда будут поддерживать Украину.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!