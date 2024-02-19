Что будет, если Трамп откажется от помощи Украине: действительно ли ЕС готовит запасной план

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Кравцев Сергей
Союзники Украины в Европе внимательно следят за президентской гонкой в США и думают над запасным планом на случай, если Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом, откажется от помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Washington Post.
Украина-ЕС. Фото: из открытых источников
По его словам, "мы должны надеяться на лучшее, но должны готовиться к худшему". Собеседник издания добавил, что худший сценарий предусматривает прекращение поддержки Украины и разрешение Путину дестабилизировать европейский регион.
Чиновники ЕС обсуждали создание общеконтинентального дополнения к НАТО, которое бы работало вместе с американскими гарантиями безопасности, но также могло бы служить надежной альтернативой, если американские гарантии будут отменены.
Однако даже эти разговоры происходят с серьезными спорами среди союзников.
В частности, Франция и Германия не могут прийти к согласию относительно того, кто будет за это платить. Страны Восточной Европы не верят в решимость Западной Европы противостоять российским угрозам.
Некоторые сосредотачиваются на том, как зафиксировать обязательства США накануне ноябрьских выборов. Высокопоставленные американские политики говорят, что в реальности они не так много могут сделать для того, чтобы ограничить принятие внешнеполитических решений будущими администрациями. Существует также ощущение, что, даже, если Байден победит, ситуация в отношениях с Европой изменится, считают авторы материала.
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