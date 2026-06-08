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Что будет с членством Украины в ЕС из-за конфликта по УПА: в Брюсселе дали неожиданный ответ

Без проведения реформ в сфере верховенства права Украина не сможет добиться прогресса на пути к членству в ЕС

8 июня 2026, 16:25
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Клименко Елена

В Европейской комиссии заявили, что двусторонние споры между Украиной и отдельными странами ЕС не должны препятствовать евроинтеграционному процессу Киева. Об этом сообщила комиссар ЕС по расширению Марта Кос во время встречи с представителями медиа.

Что будет с членством Украины в ЕС из-за конфликта по УПА: в Брюсселе дали неожиданный ответ

Фото: из открытых источников

Журналисты поинтересовались, может ли напряжение между Киевом и Варшавой, возникшее на фоне присвоения одному из украинских подразделений названия "имени Героев УПА", повлиять на перспективы вступления Украины в Европейский Союз.

В ответ Марта Кос подчеркнула, что внутренние или двусторонние споры должны разрешаться непосредственно между государствами и не должны переноситься на уровень переговоров о членстве. Она подчеркнула, что Еврокомиссия заинтересована в сохранении конструктивного диалога и не ожидает осложнений со стороны Польши.

Отдельно чиновник отметила, что процесс евроинтеграции Украины продолжается в соответствии с графиком. По ее словам, уже 15 июня в Люксембурге планируется открытие первого переговорного кластера в рамках вступительного процесса, а последующие этапы могут быть запущены в середине июля.

В то же время в Брюсселе отмечают, что движение Украины к членству в ЕС напрямую зависит от проведения внутренних реформ. В частности, ключевым условием остается усиление верховенства права, без которого страна не сможет добиться дальнейшего прогресса в переговорах о вступлении.

Портал "Комментарии" уже писал, что спикер Кремля Дмитрий Песков раскритиковал подход европейских лидеров к формированию условий потенциального мирного урегулирования в Украине. Он заявил, что предложения, озвученные представителями Великобритании, Франции и Германии якобы содержат внутренние противоречия и не согласовываются между собой.



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