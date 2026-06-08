У Європейській комісії заявили, що двосторонні суперечки між Україною та окремими країнами ЄС не повинні ставати перешкодою для євроінтеграційного процесу Києва. Про це повідомила комісар ЄС з питань розширення Марта Кос під час зустрічі з представниками медіа.

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Журналісти поцікавилися, чи може напруження між Києвом і Варшавою, яке виникло на тлі присвоєння одному з українських підрозділів назви "імені Героїв УПА", вплинути на перспективи вступу України до Європейського Союзу.

У відповідь Марта Кос наголосила, що внутрішні або двосторонні суперечки мають вирішуватися безпосередньо між державами і не повинні переноситися на рівень переговорів про членство. Вона підкреслила, що Єврокомісія зацікавлена у збереженні конструктивного діалогу та не очікує ускладнень з боку Польщі.

Окремо посадовиця зазначила, що процес євроінтеграції України продовжується відповідно до графіка. За її словами, вже 15 червня у Люксембурзі планується відкриття першого переговорного кластера в межах вступного процесу, а наступні етапи можуть бути запущені в середині липня.

Водночас у Брюсселі наголошують, що рух України до членства в ЄС напряму залежить від проведення внутрішніх реформ. Зокрема, ключовою умовою залишається посилення верховенства права, без якого країна не зможе досягти подальшого прогресу в переговорах про вступ.

Портал "Коментарі" вже писав, що речник Кремля Дмитро Пєсков розкритикував підхід європейських лідерів до формування умов потенційного мирного врегулювання в Україні. Він заявив, що пропозиції, озвучені представниками Великої Британії, Франції та Німеччини, нібито містять внутрішні суперечності та не узгоджуються між собою.