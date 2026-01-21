Что будет с последующей поддержкой Украины: в Евросоюзе озвучили категорическое решение

Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока не будет достигнут справедливый и продолжительный мир, ведь это напрямую влияет на безопасность всего континента. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления в Страсбургском Европейском парламенте 21 января.

Фото: из открытых источников

По словам фон дер Ляен, Европа будет делать все возможное для поддержки Украины.

"Поэтому было очень важно, что на последнем заседании Европейского Совета мы согласовали совместное финансирование в размере 90 млрд евро для Украины. Это свидетельствует о том, что ЕС четко взял на себя ответственность за нужды Украины как гражданские, так и военные", — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Она добавила, что эти средства демонстрируют непреклонную преданность и солидарность Европы и подтверждают намерение поддерживать Украину в установлении стабильного мира.

Фон дер Ляен также подчеркнула, что вопрос Украины имеет стратегическое значение для всей системы европейской безопасности и независимости, поэтому Европа должна "сохранять фокус на этой стране". Она обратила внимание, что с начала полномасштабного вторжения России прошло почти четыре года, однако атаки продолжаются, а дипломатические усилия, хотя и важны, пока не принесли желаемого результата.

"Мирные переговоры продолжаются, и мы ценим усилия США в этом процессе, но российские удары только усиливаются", — отметила она.

