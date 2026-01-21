logo

Что будет с последующей поддержкой Украины: в Евросоюзе озвучили категорическое решение

Фон дер Ляен подчеркнула, что Украина является ключевой для безопасности и независимости Европы, и поэтому Европа должна продолжать уделять ей максимальное внимание.

21 января 2026, 15:55
Автор:
Клименко Елена

Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока не будет достигнут справедливый и продолжительный мир, ведь это напрямую влияет на безопасность всего континента. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления в Страсбургском Европейском парламенте 21 января. 

Что будет с последующей поддержкой Украины: в Евросоюзе озвучили категорическое решение

По словам фон дер Ляен, Европа будет делать все возможное для поддержки Украины.

"Поэтому было очень важно, что на последнем заседании Европейского Совета мы согласовали совместное финансирование в размере 90 млрд евро для Украины. Это свидетельствует о том, что ЕС четко взял на себя ответственность за нужды Украины как гражданские, так и военные", — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Она добавила, что эти средства демонстрируют непреклонную преданность и солидарность Европы и подтверждают намерение поддерживать Украину в установлении стабильного мира.

Фон дер Ляен также подчеркнула, что вопрос Украины имеет стратегическое значение для всей системы европейской безопасности и независимости, поэтому Европа должна "сохранять фокус на этой стране". Она обратила внимание, что с начала полномасштабного вторжения России прошло почти четыре года, однако атаки продолжаются, а дипломатические усилия, хотя и важны, пока не принесли желаемого результата.

"Мирные переговоры продолжаются, и мы ценим усилия США в этом процессе, но российские удары только усиливаются", — отметила она.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский в свое время с гордостью анонсировал запуск 1 ГВт новой энергии, однако, как показала практика, эти обещания так и не были реализованы. В контексте нынешнего энергетического кризиса это становится особенно заметным. По мнению известного политика и дипломата Владимира Емельяна, вместо системного государственного подхода многие инициативы были переведены на плечи частного бизнеса и местных общин.



