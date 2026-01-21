Що буде з подальшою підтримкою України: у Євросоюзі озвучили категоричне рішення

Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Україну доти, доки не буде досягнуто справедливого та тривалого миру, адже це безпосередньо впливає на безпеку всього континенту. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Страсбурзькому Європейському парламенті 21 січня.

Фото: з відкритих джерел

За словами фон дер Ляєн, Європа робитиме все можливе для підтримки України.

"Тому було надзвичайно важливо, що на останньому засіданні Європейської Ради ми узгодили спільне фінансування в розмірі 90 млрд євро для України. Це свідчить про те, що ЄС чітко взяв на себе відповідальність за потреби України, як цивільні, так і військові", — наголосила очільниця Єврокомісії.

Вона додала, що ці кошти демонструють непохитну відданість і солідарність Європи та підтверджують намір підтримувати Україну до встановлення стабільного миру.

Фон дер Ляєн також підкреслила, що питання України має стратегічне значення для всієї системи європейської безпеки та незалежності, тому Європа повинна "зберігати фокус на цій країні". Вона звернула увагу, що з початку повномасштабного вторгнення Росії минуло майже чотири роки, проте атаки тривають, а дипломатичні зусилля, хоча й важливі, поки що не дали бажаного результату.

"Мирні переговори продовжуються, і ми цінуємо зусилля США у цьому процесі, але водночас російські удари лише посилюються", — зазначила вона.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський свого часу з гордістю анонсував запуск 1 ГВт нової енергії, однак, як показала практика, ці обіцянки так і не були реалізовані. У контексті нинішньої енергетичної кризи це стає особливо помітним. На думку відомого політика та дипломата Володимира Омеляна, замість системного державного підходу багато ініціатив було перекладено на плечі приватного бізнесу та місцевих громад.