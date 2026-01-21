logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.25

EUR/UAH

50.72

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Що буде з подальшою підтримкою України: у Євросоюзі озвучили категоричне рішення
commentss НОВИНИ Всі новини

Що буде з подальшою підтримкою України: у Євросоюзі озвучили категоричне рішення

Фон дер Ляєн підкреслила, що Україна є ключовою для безпеки та незалежності Європи, і тому Європа повинна продовжувати приділяти їй максимальну увагу

21 січня 2026, 15:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Україну доти, доки не буде досягнуто справедливого та тривалого миру, адже це безпосередньо впливає на безпеку всього континенту. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Страсбурзькому Європейському парламенті 21 січня. 

Що буде з подальшою підтримкою України: у Євросоюзі озвучили категоричне рішення

Фото: з відкритих джерел

За словами фон дер Ляєн, Європа робитиме все можливе для підтримки України. 

"Тому було надзвичайно важливо, що на останньому засіданні Європейської Ради ми узгодили спільне фінансування в розмірі 90 млрд євро для України. Це свідчить про те, що ЄС чітко взяв на себе відповідальність за потреби України, як цивільні, так і військові", — наголосила очільниця Єврокомісії.

Вона додала, що ці кошти демонструють непохитну відданість і солідарність Європи та підтверджують намір підтримувати Україну до встановлення стабільного миру.

Фон дер Ляєн також підкреслила, що питання України має стратегічне значення для всієї системи європейської безпеки та незалежності, тому Європа повинна "зберігати фокус на цій країні". Вона звернула увагу, що з початку повномасштабного вторгнення Росії минуло майже чотири роки, проте атаки тривають, а дипломатичні зусилля, хоча й важливі, поки що не дали бажаного результату.

"Мирні переговори продовжуються, і ми цінуємо зусилля США у цьому процесі, але водночас російські удари лише посилюються", — зазначила вона.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський свого часу з гордістю анонсував запуск 1 ГВт нової енергії, однак, як показала практика, ці обіцянки так і не були реалізовані. У контексті нинішньої енергетичної кризи це стає особливо помітним. На думку відомого політика та дипломата Володимира Омеляна, замість системного державного підходу багато ініціатив було перекладено на плечі приватного бізнесу та місцевих громад.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини