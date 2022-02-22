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Что будет с российско-финским проектом по строительству АЭС: рассказал президент Финляндии

Президент Финляндии заявил, что признание Россией псевдореспублик на территории Украины повлияет на сотрудничество с РФ

сегодня, 21:45
Автор:

Козлова Альбіна
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Глава Финляндии высказался 22 февраля о том, что поступок российской Госдумы в отношении Украины не обойдет вниманием. По его словам, окончательное решение, продолжать ли сотрудничество в реализации совместного проекта с РФ, будет принимать правительство. Об этом пишет Reuters.

Что будет с российско-финским проектом по строительству АЭС: рассказал президент Финляндии

Фото иллюстративное / Pixabay

Президент Саули Ниинисто сказал, что в ближайшее время власти дадут оценку совместному финско-российскому проекту по строительству атомной электростанции. Планировалось разместить объект на северо-западе Финляндии.

Разрешение на реализацию этого проекта будет предоставляться правительством страны. Пока президент не сообщил, что проект остановлен или будут приняты какие-то подобные решения. Предположение о дальнейших действиях Финляндии он также не высказал.

Станция – это совместный проект консорциума финских коммунальных предприятий и дочерней компании "Росатом", владеющей 34% акций. Финляндия готовилась к запуску компании последние 10 лет. С русской компанией они сотрудничали 8 лет. Теперь судьба этого проекта будет разрешаться правительством.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина будет проходить тест изоляции энергосистемы. Такие действия предпринимают, чтобы проверить, как будет работать энергосистема в изолированном режиме в течение нескольких дней. Без прохождения теста Украина не сможет получить энергетический безвиз с Европой и подключиться к энергосети.

Также мы писали, что Швеция и Финляндия не являются членами НАТО. Однако в 2021 году президент Финляндии Саули Ниинисте высказался о возможности вступления в Альянс. Также он подчеркнул, что Россия не может решать за другие страны, какой внешнеполитический курс им выбирать. Соединенные штаты заявили, что будут рады обсудить с политическими лидерами Финляндии и Швеции вопросы их присоединения к Альянсу.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/finland-says-russian-action-ukraine-could-affect-joint-nuclear-project-2022-02-22/
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