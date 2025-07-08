Что Евросоюз срочно ищет для Украины: детали

Брюссель активно изучает варианты покрытия дефицита до 19 млрд долларов в бюджете Украины в следующем году. Киев столкнулся с сокращением поддержки США и ухудшением перспектив прекращения огня с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

По данным СМИ, Еврокомиссия обсуждает варианты со странами-членами ЕС, включая направление военной поддержки Украине в виде внебюджетных грантов, авансовые кредиты из существующей схемы поддержки G7 на 50 млрд долларов для Киева и дальнейшее использование российских государственных активов, замороженных в ЕС.

Прогнозируемый дефицит бюджета Украины в следующем году еще не покрыт внешним финансированием.

В материале говорится, что растет беспокойство по поводу следующего года, и многие заинтересованные стороны, которые рассчитывали на соглашение о прекращении огня в этом году, чтобы облегчить финансовое напряжение Украины, вынуждены пересчитывать свои расходы и понимать, что существует финансовая дыра, как бы они ни пытались ее сократить.

Еврокомиссии уже пришлось скорректировать расходы из потоков финансирования, связанных с Украиной, в течение 2025 года, сообщили чиновники Financial Times, в ответ на затянувшийся конфликт и отсутствие уверенности в скором прекращении огня с Москвой.

Срочность в Брюсселе в поиске нового финансирования связана с предстоящим на этой неделе саммитом в Риме, посвященным финансированию потребностей Украины в восстановлении, в котором примет участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

МВФ оценивает, что потребности Украины в финансировании на следующий год покрыты, но это предполагает, что война закончится в этом году или в середине 2026 года — сценарий, который Украина и ЕС не разделяют.

Читайте также на портале "Комментарии" — европейцы готовятся ввести против России самые жесткие за последние три года санкции. Их ключевая цель – серьезно истощить ресурсы, позволяющие стране-агрессору продолжать войну против Украины. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.



