В ЕС уверяют, что наконец-то готовы принять решение, чтобы «поставить Путина на место»

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Кравцев Сергей
Европейцы готовятся ввести против России самые жесткие за последние три года санкции. Их ключевая цель – серьезно истощить ресурсы, позволяющие стране-агрессору продолжать войну против Украины. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
Санкции против России. Фото: из открытых источников
Глава МИД Франции отметил, что новые ограничения должны коснуться нефтяных доходов и финансовых игроков в Российской Федерации или других странах.
Барро отметил, что российский диктатор Путин больше не достигает никакого прогресса на военном фронте, довольствуясь "дождем" ракет и беспилотников на жилые районы, что приводит к огромному количеству жертв среди мирных людей. "Мы намерены поставить его на место", — добавил он.
Стоит обратить внимание, что европейские партнеры Украины системно расширяют и наращивают санкционные меры против России, пытаясь устранить источники финансирования войны.
Ограничения касаются энергетического и транспортного секторов, технологий, финансов и средств пропаганды. Действия направлены не только на давление, но и на недопущение обхода санкций. Несмотря на это, Москва научилась обходить часть санкций и уменьшать масштабы их влияния на собственную экономику.
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