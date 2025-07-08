В ЕС уверяют, что наконец-то готовы принять решение, чтобы «поставить Путина на место»

Европейцы готовятся ввести против России самые жесткие за последние три года санкции. Их ключевая цель – серьезно истощить ресурсы, позволяющие стране-агрессору продолжать войну против Украины. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Глава МИД Франции отметил, что новые ограничения должны коснуться нефтяных доходов и финансовых игроков в Российской Федерации или других странах.

"Мы хотим, чтобы Владимир Путин наконец согласился на прекращение огня. С тех пор, как президент Трамп предложил 30-дневное прекращение огня, удары России по Украине увеличились в пять раз. Это не может продолжаться, это должно прекратиться" – отметил французский топ-дипломат.

Барро отметил, что российский диктатор Путин больше не достигает никакого прогресса на военном фронте, довольствуясь "дождем" ракет и беспилотников на жилые районы, что приводит к огромному количеству жертв среди мирных людей. "Мы намерены поставить его на место", — добавил он.

Стоит обратить внимание, что европейские партнеры Украины системно расширяют и наращивают санкционные меры против России, пытаясь устранить источники финансирования войны.

Ограничения касаются энергетического и транспортного секторов, технологий, финансов и средств пропаганды. Действия направлены не только на давление, но и на недопущение обхода санкций. Несмотря на это, Москва научилась обходить часть санкций и уменьшать масштабы их влияния на собственную экономику.

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