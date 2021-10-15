logo
Русский Українська

BTC/USD

59351.13

ETH/USD

3785.81

LTC/USD

180.78

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Что говорят в Евросоюзе о переписи населения в Крыму
commentss НОВОСТИ Все новости

Что говорят в Евросоюзе о переписи населения в Крыму

В ЕС осуждают перепись населения в оккупированном Крыму

сегодня, 14:10
Автор:

Козлова Альбіна

Что говорят в Евросоюзе о переписи населения в Крыму

Россия хочет узнать сколько людей проживают в Крыму, фото РИА-новости

Представитель дипломатической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано сообщил о позиции Европы относительно объявленной Россией переписи населения на украинском полуострове. Об этом пишет Укринформ.

Напомним, что Россия объявила о намерении начать перепись населения с 15 октября. Перепись продлится в течение месяца — до 14 ноября. В Евросоюзе осуждают такие действия и называют это попыткой легализовать оккупацию Крыма. Также, по словам Стано, цель переписи — подрыв территориальной целостности Украины. Поскольку полуостров — это украинская территория.

Поэтому Европа в очередной раз призывает Россию не нарушать международное право на полуострове. В свою очередь ЕС продолжит работать над реализацией декларации "Крымской платформы" о прекращении оккупации полуострова.

Также в ЕС осудили провозглашение в Крыму призывной кампании с 1 октября.

Министерство иностранных дел Украины (МИД) также выразило протест и осудило проведение всероссийской переписи населения в оккупированном Крыму. Украина не признает результатов переписи и призывает другие страны поступить так же.

"МИД Украины отмечает, что основой для оценки ситуации в Крыму может быть только беспристрастный и объективный мониторинг со стороны международных организаций, которые имеют соответствующий мандат, осуществляемой в соответствии с законодательством Украины и нормами международного права, а также правозащитных неправительственных организаций", — говорится в заявлении.

Как сообщал портал "Комментарии", Россия пыталась снять Крым с повестки дня ЮНЕСКО. Состоялось голосование Исполнительного совета ЮНЕСКО. На заседании должны были продолжить обсуждение, по мониторингу ситуации в Крыму. Россия сделала все возможное, чтобы вопрос по Крыму снять с повестки дня, говорит Андрей Ермак.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3333256-es-pro-perepis-v-okupovanomu-krimu-sproba-rosii-legalizuvati-nezakonnu-aneksiu.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ