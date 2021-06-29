Что нужно знать украинским заробитчанам перед поездкой в Польшу

Власти Польши ввели обязательный карантин для граждан из стран, не входящих в Шенгенскую зону. Об этом сообщает "Коронавирус Инфо" на своем Telegram-канале.

Коронавирус в Польше - фото из открытых источников

С 29 июня гражданам будет необходимо пройти 10-дневный карантин для дальнейшего перемещения по стране.

Однако от обязательного карантина освобождаются лица:

после 7 дней карантина при отрицательном результате теста на COVID-19;

получившие полный курс прививки вакциной, зарегистрированной в ЕС;

имеющие подтверждение о выздоровлении после COVID-19;

определенные в положении Совета министров ЕС об установлении ограничений и запретов в связи с эпидемией;

которые путешествуют самолетом из стран, не входящих в Шенгенскую зону, и будут находиться в течение 24 часов, имея авиабилет, который это подтверждает.

Напомним, что Польша будет вакцинировать от COVID-19 украинцев, которые приезжают на работу в эту страну, прямо на пограничных переходах однократной вакциной американского производителя Johnson & Johnson.

Также польские власти объявили о создании лотереи в рамках Национальной программы вакцинации для увеличения темпов иммунизации населения. Каждый двухтысячный вакцинированный получит гарантированный приз — 500 злотых (140 долларов). У всех участников лотереи будет четыре шанса на выигрыш.

Еженедельно планируют разыгрывать призы в размере 50 тысяч злотых (14 тысяч долларов). Ежемесячно будут разыгрываться два приза в размере 100 тысяч злотых (28 тысяч долларов) плюс гибридный автомобиль, а в последних двух розыгрышах — два раза по 1 миллиону злотых (280 тысяч долларов) и гибридный автомобиль.





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