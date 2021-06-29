Что нужно знать украинским заробитчанам перед поездкой в Польшу

BTC/USD
36232.71
ETH/USD
2217.95
LTC/USD
147.45
USD/UAH
27.35
EUR/UAH
32.60
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Данило Матюха
Власти Польши ввели обязательный карантин для граждан из стран, не входящих в Шенгенскую зону. Об этом сообщает "Коронавирус Инфо" на своем Telegram-канале.
Коронавирус в Польше - фото из открытых источников
С 29 июня гражданам будет необходимо пройти 10-дневный карантин для дальнейшего перемещения по стране.
Однако от обязательного карантина освобождаются лица:
Напомним, что Польша будет вакцинировать от COVID-19 украинцев, которые приезжают на работу в эту страну, прямо на пограничных переходах однократной вакциной американского производителя Johnson & Johnson.
Также польские власти объявили о создании лотереи в рамках Национальной программы вакцинации для увеличения темпов иммунизации населения. Каждый двухтысячный вакцинированный получит гарантированный приз — 500 злотых (140 долларов). У всех участников лотереи будет четыре шанса на выигрыш.
Еженедельно планируют разыгрывать призы в размере 50 тысяч злотых (14 тысяч долларов). Ежемесячно будут разыгрываться два приза в размере 100 тысяч злотых (28 тысяч долларов) плюс гибридный автомобиль, а в последних двух розыгрышах — два раза по 1 миллиону злотых (280 тысяч долларов) и гибридный автомобиль.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
Сергей
сегодня, 17:39
Что либо учите польский, либо говорите на русском, а за мову будут давать по морде))) И это правильно! )))))))