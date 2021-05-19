Польша готовится вакцинировать работников из Украины: известно где и чем

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Ольга Чародий
Польша готовится вакцинировать от коронавируса украинцев,
которые приезжают на работу в эту страну, прямо на границе при въезде. Об этом
сообщает издание Wirtualna Polska.
Польша (фото из открытых источников)
Жителей из Украины будут вакцинировать на пограничных
переходах однократной вакциной американского производителя Johnson &
Johnson.
Люди, приезжающие на работу в Польшу, также должны быть
вакцинированы. По его словам украинцам при въезде в Польшу будут предлагать
вакцинироваться именно вакциной Johnson & Johnson, поскольку применение
одноразового препарата позволит избежать возможных осложнений при организации
приема второй дозы.
Эти и не только итоги визита президента в Украину в Польшу, равно как сделанные Зеленским заявления, для портала "Комментарии" проанализировали эксперты. Преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике, политолог Петр Олещук считает, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу продолжает его внешнеполитическую линию.
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