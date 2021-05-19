Польша готовится вакцинировать работников из Украины: известно где и чем

Польша готовится вакцинировать от коронавируса украинцев, которые приезжают на работу в эту страну, прямо на границе при въезде. Об этом сообщает издание Wirtualna Polska.

Польша (фото из открытых источников)

Жителей из Украины будут вакцинировать на пограничных переходах однократной вакциной американского производителя Johnson & Johnson.

"Это будет своего рода фильтр, защищающий страну от проникновения коронавируса извне. Мы уже ежедневно вылавливаем по несколько инфицированных на наших КПП у границы с Украиной", – заявил глава медцентра Medyk в Жешуве Станислав Мазур, один из организаторов кампании вакцинации в Подкарпатье.

Люди, приезжающие на работу в Польшу, также должны быть вакцинированы. По его словам украинцам при въезде в Польшу будут предлагать вакцинироваться именно вакциной Johnson & Johnson, поскольку применение одноразового препарата позволит избежать возможных осложнений при организации приема второй дозы.

Как сообщали ранее в о время визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву, который произошел 3 мая, по случаю 230-й годовщины принятия Конституции Речи Посполитой, главами Украины, Польши, Литвы, Эстонии, Латвии была подписана совместная декларация относительно европейских ценностей и перспективы евроинтеграции, в том числе для нашей страны.

Эти и не только итоги визита президента в Украину в Польшу , равно как сделанные Зеленским заявления, для портала "Комментарии" проанализировали эксперты. Преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике, политолог Петр Олещук считает, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу продолжает его внешнеполитическую линию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!