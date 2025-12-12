logo

Что общего между Трампом и Путиным: какая ненависть объединяет лидеров
Что общего между Трампом и Путиным: какая ненависть объединяет лидеров

Президента США Дональда Трампа и главу Кремля Владимира Путина объединяет общий враг — Европейский Союз, который они воспринимают как угрозу собственным политическим моделям

12 декабря 2025, 16:27
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Европейский Союз олицетворяет все то, что вызывает неприятие как у трампистов, так и у путинистов. Об этом пишет руководитель московского бюро немецкого издания Die Welt Михаэль Туманн, анализируя общие черты мировоззрения Дональда Трампа и Владимира Путина.

Что общего между Трампом и Путиным: какая ненависть объединяет лидеров

Какая ненависть объединяет Трампа и Путина

По его словам, ЕС символизирует наднациональные союзы, международные институты, культуру компромисса и принцип равенства государств вне зависимости от их размера. Также речь идет о верховенстве права, обязательных для всех правил, отказе от агрессивных войн и территориальных завоеваний. Именно эти ценности, отмечает Туманн, неприемлемы для политических движений, построенных на авторитарном лидерстве и силовой логике.

На этом фоне Европа сегодня превратилась в главный международный вызов как Путину, так и Трампу. Обоих объединяет стремление к концентрации власти в руках одного лидера. Если Путин уже завершил построение авторитарной системы в России, то Трамп, по оценке автора, пытается подражать этой модели в условиях ослабленной и поляризованной американской демократии.

Кроме того, Путин для Трампа выступает своеобразным образцом в реализации его масштабного геополитического замысла – формирование "западного полушария" под руководством США. Речь идет о пространстве Северной и Южной Америки, где Вашингтон оказал бы безоговорочное влияние.

В этом контексте попытки Трампа заговорить о присоединении Гренландии, а также жесткая риторика по Венесуэле рассматриваются как элементы одной стратегии. Они свидетельствуют о возрождении имперского мышления, возвращении к доктрине Монро и усилении интервенционизма США в Латинской Америке.

Таким образом, отмечает автор, ненависть к Европейскому Союзу становится не случайным совпадением, а общим идеологическим основанием для двух политических фигур, которые видят в правилах и международных нормах угрозу собственной власти.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что во время выступления на международном форуме в столице Туркменистана президент РФ Владимир Путин дважды допустил ошибку, пытаясь произнести фамилии действующего президента страны Сердара Бердымухамедова и его отца — национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамеда.



Источник: https://www.zeit.de/politik/ausland/2025-12/donald-trump-wladimir-putin-ideologie-verbindung-5vor8
