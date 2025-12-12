Що спільного між Трампом і Путіним: яка ненавість обʼєднує лідерів

Європейський Союз уособлює все те, що викликає неприйняття як у трампістів, так і у путіністів. Про це пише керівник московського бюро німецького видання Die Welt Міхаель Туманн, аналізуючи спільні риси світогляду Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Яка ненавість обʼєднує Трампа і Путіна

За його словами, ЄС символізує наднаціональні союзи, міжнародні інституції, культуру компромісу та принцип рівності держав незалежно від їхнього розміру. Також ідеться про верховенство права, обов’язкові для всіх правила, відмову від агресивних воєн і територіальних завоювань. Саме ці цінності, наголошує Туманн, є неприйнятними для політичних рухів, побудованих на авторитарному лідерстві та силовій логіці.

На цьому тлі Європа сьогодні перетворилася на головний міжнародний виклик як для Путіна, так і для Трампа. Обох об’єднує прагнення до концентрації влади в руках одного лідера. Якщо Путін уже завершив побудову авторитарної системи в Росії, то Трамп, за оцінкою автора, намагається наслідувати цю модель в умовах ослабленої та поляризованої американської демократії.

Крім того, Путін для Трампа виступає своєрідним зразком у реалізації його масштабного геополітичного задуму — формування "західної півкулі" під керівництвом США. Йдеться про простір Північної та Південної Америки, де Вашингтон мав би беззаперечний вплив.

У цьому контексті спроби Трампа заговорити про приєднання Гренландії, а також жорстка риторика щодо Венесуели розглядаються як елементи однієї стратегії. Вони свідчать про відродження імперського мислення, повернення до доктрини Монро та посилення інтервенціонізму США в Латинській Америці.

Таким чином, зазначає автор, ненависть до Європейського Союзу стає не випадковим збігом, а спільною ідеологічною основою для двох політичних фігур, які бачать у правилах і міжнародних нормах загрозу власній владі.

