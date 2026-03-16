Что вместо танков: в ЕС предупредили об опасном оружии, которое готовит РФ для продолжения войны

Россия может использовать от семи до девяти миллионов беспилотников уже в 2026 году. Такой прогноз озвучил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, сообщает Радио Свобода.

По его словам, война России против Украина показала радикальное изменение роли дронов на поле боя. Беспилотные системы становятся одним из ключевых инструментов современной войны, а их массовое применение способно серьезно изменить баланс сил.

Кубилюс отметил, что Москва уже направляет огромные ресурсы на военную сферу. Если пересчитать российские оборонные расходы по паритету покупательной способности, они достигают примерно 85% совокупного оборонного бюджета Европейского Союза. На этом фоне потенциальное использование миллионов дронов может стать новым этапом милитаризации конфликта.

Еврокомиссар подчеркнул, что европейским странам необходимо значительно быстрее наращивать собственные оборонные возможности и адаптироваться к новым условиям войны. По его словам, дальнейшую эскалацию со стороны России нельзя исключать.

При этом Кубилюс отметил, что опыт Украины в использовании беспилотных технологий уже получил международное признание. Украинские разработки и тактические решения в сфере дронов рассматриваются как один из наиболее передовых примеров современной военной практики.

В связи с этим он призвал ускорить интеграцию украинского оборонно-промышленного комплекса в европейскую оборонную индустрию. По мнению еврокомиссара, это позволит усилить обороноспособность Европы и ускорить развитие новых военных технологий.

Кубилюс также предложил включить Украину в будущую архитектуру Европейского оборонного союза вместе с Великобританией и Норвегией. По его словам, такой шаг не только укрепит безопасность континента, но и станет важным этапом на пути Украины к полноценному членству в ЕС.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия впервые атаковала Киев новым дроном с ИИ: в Украине отреагировали.



