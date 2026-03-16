Що замість танків: у ЄС попередили про небезпечну зброю, яку готує РФ для продовження війни

Росія може використати від семи до дев'яти мільйонів безпілотників уже 2026 року. Такий прогноз озвучив єврокомісар із питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, війна Росії проти України показала радикальну зміну ролі дронів на полі бою. Безпілотні системи стають одним із ключових інструментів сучасної війни, а їхнє масове застосування здатне серйозно змінити баланс сил.

Кубілюс зазначив, що Москва вже спрямовує величезні ресурси на військову сферу. Якщо перерахувати російські оборонні витрати з паритету купівельної спроможності, вони сягають приблизно 85% сукупного оборонного бюджету Європейського Союзу. На цьому фоні потенційне використання мільйонів дронів може стати новим етапом мілітаризації конфлікту.

Єврокомісар наголосив, що європейським країнам необхідно значно швидше нарощувати власні оборонні можливості та адаптуватися до нових умов війни. За його словами, подальшу ескалацію з боку Росії не можна виключати.

При цьому Кубілюс зазначив, що досвід України у використанні безпілотних технологій вже набув міжнародного визнання. Українські розробки та тактичні рішення у сфері дронів розглядаються як один із найбільш передових прикладів сучасної військової практики.

У зв'язку із цим він закликав прискорити інтеграцію українського оборонно-промислового комплексу до європейської оборонної індустрії. На думку єврокомісара, це дозволить посилити обороноздатність Європи та прискорити розвиток нових військових технологій.

Кубілюс також запропонував включити Україну до майбутньої архітектури Європейського оборонного союзу разом із Великобританією та Норвегією. За його словами, такий крок не лише зміцнить безпеку континенту, а й стане важливим етапом на шляху до повноцінного членства в ЄС.

