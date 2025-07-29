Что Зеленский сделал не так: почему ЕС угрожает остановить помощь Украине

Европейская комиссия фактически открыто пригрозила Украине полным прекращением финансовой помощи из-за закона об ограничении полномочий НАБУ и САП и подчинении их деятельности генпрокурору. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.).

Владимир Зеленский

Ссылаясь на источники издание отмечает, что руководство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским получило сигнал от Еврокомиссии о том, что финансирование со стороны европейского инструмента Ukraine Facility может быть полностью прекращено, если в дальнейшем будет продолжаться давление на ключевые антикоррупционные институты.

По словам хорошо информированного источника в Киеве, соответствующее письмо получило украинское правительство.

В общем, программа Ukraine Facility предусматривает выделение Украине до 2027 года 50 млрд евро. Большинство этих средств поступает непосредственно в государственную казну.

Оппозиционный депутат и экс-министр по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе подтвердила, что ЕС действительно прислал соответствующее сообщение. По ее словам, в нем отмечалось, что "финансовая помощь в рамках EU Facility будет заморожена, если ситуация с антикоррупционными органами не будет исправлена".

Причем речь идет о заморозке всех последующих финансовых траншей, а не только о части запланированных траншей.

В F.A.Z. обратили внимание, что эксперты Еврокомиссии подготовили подробный отчет с детальным анализом событий вокруг НАБУ и САП, который был передан в посольства стран ЕС в Киеве и самой Комиссии.

Документ характеризует обыски и аресты в НАБУ, как "самую грубую попытку вмешательства в деятельность антикоррупционной системы Украины с момента ее создания".

По мнению авторов, это свидетельство "институционального конфликта, в рамках которого властная верхушка демонстрирует свою способность ограничивать автономные антикоррупционные органы". Такие действия являются ответом на "расследования, затрагивающие интересы политической и экономической элит".

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