Что ждет рашистских палачей за зверскую расправу с пленным, - Заявление ООН и ЕС

Организация Объединенных Наций и ЕС отреагировала на жестокое видео с казнью украинского пленника. В ООН заявили, что казни "не единичны", пишут "Комментарии" со ссылкой на 24 Канал.



Казнь украинского пленника: в ООН и ЕС отреагировали на зверство россиян

ООН заявляет, что "шокирована особо ужасающими видеозаписями, размещенными в социальных сетях". На одном из видео показана казнь украинского солдата, а на втором – изуродованные тела двух украинских солдат, лежащих на земле. В кратком заявлении Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, которая является частью Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, говорится, что очевидные казни являются "не единичным случаем".

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"В последних отчетах Миссия задокументировала ряд серьезных нарушений международного гуманитарного права, в том числе в отношении военнопленных. Последние инциденты также должны быть надлежащим образом расследованы, а виновные – привлечены к ответственности", – говорится в заявлении.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что задокументировало казнь без суда и следствия 15 украинских военнопленных российскими захватчиками, а также использование украинских военнопленных в качестве живых щитов, смерть двух раненых военнопленных из-за отсутствия медицинской помощи, а также пыток.

Представитель Еврокомиссии Набила Массрали подчеркнула, что видео с казнью украинского военнопленного, если будет подтверждено, что оно настоящее, – в очередной раз свидетельствует о пренебрежении России к международному праву, и причастные к этому не должны остаться безнаказанными.

Если его правдивость подтвердится, это будет еще одно подтверждение бесчеловечного характера российской агрессии. Убийство военнопленных – это серьезное нарушение Женевской конвенции, и это еще раз демонстрирует, что Россия полностью игнорирует международное право и, в частности, международное гуманитарное право",– подчеркнула она.

Набила Массрали отметила, что Россия должна придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву и гарантировать человечное обращение с военнопленными.

"ЕС подчеркивает готовность привлечь к ответственности всех исполнителей и соучастников военных преступлений, совершенных в контексте агрессивной войны РФ против Украины", — добавила она.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Кремль стягивает на фронт последние боеспособные подразделения.

Писали "Комментарии" также, что РФ использует ППК Вагнера для взятия Бахмута, чтобы минимизировать потери армии.

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