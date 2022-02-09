Чуда не произошло: в Европе прокомментировали визит Макрона в Москву

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в столицу России имел важное значение, но его итоги не привели к чуду. Такое мнение выразил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на пресс-конференцию Жозепа Борреля в США.

Жозеп Боррель. Фото: AFP VIA GETTY IMAGES

Единственный положительный момент поездки Эммануэля Макрона в Москву Жозеп Боррель увидел в том, что визит привнес "элемент разрядки" в затянувшийся кризис, ведь удалось сесть за стол переговоров с российским президентом Путиным, начать откровенный диалог.

Боррель отметил, если рассуждать логически, то от визита Макрона больше плюсов, чем минусов. Ведь, если люди садятся за стол переговоров, значит появляется надежда, что военной эскалации не произойдет.

При этом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности заявил, что проблема никуда не исчезла, она по итогам визита президента Франции так и не снята с повестки дня Европы.

"Визит президента Макрона в Москву был важен, но он не привел к чуду", — добавил Боррель.

Отметим, 8 февраля сразу после встречи в Москве с президентом РФ Путиным президент Франции Макрон побывал в Киеве. Политические эксперты в эксклюзивном интервью для издания "Комментарии" рассказали, почему этот визит Макрона не стал сигналом поддержки, а стал сигналом тревоги. Эксперты рассказали о настоящей цели президента Франции. Эммануэль Макрон по итогам переговоров с президентом Владимиром Зеленским сам раскрыл карты, заговорив о Минских соглашениях, которые обязательны к выполнении. ведь ведут к миру.





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