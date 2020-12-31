COVID-19: в Швейцарии опровергли связь между смертью человека и вакцинацией

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Ольга Чародий
В швейцарском кантоне Люцерн умер человек, который сделал
прививку от коронавирусной инфекции. Швейцарское издание Der Zeitpunkt
только предполагает возможную связь между
смертью и вакцинацией.
Фото: dw.com
В то же время, регулирующий
орган по лекарственным средствам Swissmedic сделал заявление, в котором сказал,
что в данном инциденте нет никакой взаимосвязи, сообщает Reuters.
Также в заявлении
говорится, что человек умер от
естественной причины, хотя не
говорится, когда человек
умер, также не указывается м мужчина умер или женщина, и сколько
прошло времени между прививкой и его смертью.
Отмечается, что ранее в кантоне Люцерн умерла 91-летняя женщина. Ей была сделана прививка от коронавируса вакциной, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Именно в Люцерне на прошлой неделе были сделаны первые прививки от COVID-19 в Швейцарии. Первыми вакцину получили пожилые люди. В ЕС кампания вакцинации официально стартовала три дня назад.
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