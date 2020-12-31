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COVID-19: в Швейцарии опровергли связь между смертью человека и вакцинацией

В швейцарском кантоне Люцерн зафиксирован первый летальный исход, возможно, имеющий отношение к предшествовавшей ему прививке от коронавируса с применением вакцины, разработанной немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer

сегодня, 03:00
Автор:

Ольга Чародий

В швейцарском кантоне Люцерн умер человек, который сделал прививку  от  коронавирусной  инфекции. Швейцарское издание Der Zeitpunkt только  предполагает возможную связь между смертью и вакцинацией.

COVID-19: в Швейцарии опровергли связь между смертью человека и вакцинацией

Фото: dw.com

В то же  время, регулирующий орган по лекарственным средствам Swissmedic сделал заявление, в котором сказал, что  в данном инциденте нет  никакой взаимосвязи, сообщает Reuters.

 "Связь между его смертью и вакциной от COVID-19 была маловероятной", — говорится в заявлении Swissmedic.

Также в заявлении  говорится, что человек умер  от естественной причины, хотя  не говорится,  когда человек  умер,  также не указывается м мужчина умер или женщина, и сколько прошло времени  между прививкой  и его смертью.

Отмечается, что ранее в кантоне Люцерн умерла 91-летняя женщина. Ей была сделана прививка от коронавируса вакциной, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.   Именно в Люцерне на прошлой неделе были сделаны первые прививки от COVID-19 в Швейцарии. Первыми вакцину получили пожилые люди. В ЕС кампания вакцинации официально стартовала три  дня назад.

 Напомним, по словам экспертов ВОЗ рано или поздно из-за вакцинации, на вирус, ставший причиной эпидемии в мире, выработается коллективный иммунитет, а заболевание как таковое станет эндемическим, то есть присущим для определенных регионов.  В то же время, ВОЗ предупреждает о том, что SARS-CoV-2, как и предыдущие четыре из семейства коронавирусов, будет видоизменяться и приспосабливаться к новым условиям, а значит даже вакцинирование не спасет от подобных пандемий в будущем.  


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Источник: https://in.reuters.com/article/health-coronavirus-swiss-death/update-2-link-between-covid-19-shot-swiss-death-highly-unlikely-drugs-regulator-idINL8N2JA1P2
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