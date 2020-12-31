COVID-19: в Швейцарии опровергли связь между смертью человека и вакцинацией

В швейцарском кантоне Люцерн умер человек, который сделал прививку от коронавирусной инфекции. Швейцарское издание Der Zeitpunkt только предполагает возможную связь между смертью и вакцинацией.

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В то же время, регулирующий орган по лекарственным средствам Swissmedic сделал заявление, в котором сказал, что в данном инциденте нет никакой взаимосвязи, сообщает Reuters.

"Связь между его смертью и вакциной от COVID-19 была маловероятной", — говорится в заявлении Swissmedic.

Также в заявлении говорится, что человек умер от естественной причины, хотя не говорится, когда человек умер, также не указывается м мужчина умер или женщина, и сколько прошло времени между прививкой и его смертью.

Отмечается, что ранее в кантоне Люцерн умерла 91-летняя женщина. Ей была сделана прививка от коронавируса вакциной, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Именно в Люцерне на прошлой неделе были сделаны первые прививки от COVID-19 в Швейцарии. Первыми вакцину получили пожилые люди. В ЕС кампания вакцинации официально стартовала три дня назад.

Напомним, п о словам экспертов ВОЗ рано или поздно из-за вакцинации, на вирус, ставший причиной эпидемии в мире, выработается коллективный иммунитет, а заболевание как таковое станет эндемическим, то есть присущим для определенных регионов. В то же время, ВОЗ предупреждает о том, что SARS-CoV-2, как и предыдущие четыре из семейства коронавирусов, будет видоизменяться и приспосабливаться к новым условиям, а значит даже вакцинирование не спасет от подобных пандемий в будущем.

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