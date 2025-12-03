logo

BTC/USD

92723

ETH/USD

3050.24

USD/UAH

42.33

EUR/UAH

49.18

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Дальнейшее существование Украины под вопросом: стало известно, на какой крайний шаг пойдет ЕС.
commentss НОВОСТИ Все новости

Дальнейшее существование Украины под вопросом: стало известно, на какой крайний шаг пойдет ЕС.

План предусматривает изменение механизма голосования по санкциям через статью 122, которая лишит отдельные страны, в частности Венгрию, права вето во избежание финансовых рисков

3 декабря 2025, 11:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Европейская комиссия разрабатывает юридическое решение для решения опасений Бельгии относительно предоставления Украине ссуды на основе 140 млрд евро замороженных российских активов, находящихся в Брюсселе. Об этом сообщает Politico.

Дальнейшее существование Украины под вопросом: стало известно, на какой крайний шаг пойдет ЕС.

Фото: из открытых источников

Бельгия выражает обеспокоенность, что, если эти 140 млрд евро будут предоставлены Украине, одна из пророссийских стран ЕС, например Венгрия или Словакия, может воспользоваться своим правом вето, чтобы заблокировать возобновление санкций ЕС против России. Это, в свою очередь, вынудит Бельгию вернуть невыплаченные миллиарды России, что создаст дополнительные финансовые риски.

Чтобы избежать этого сценария, Еврокомиссия планирует применить статью 122 Договора о ЕС, позволяющую принимать решения на основе "солидарности между государствами-членами" в условиях сложной экономической ситуации. Этот механизм позволит избежать возможности отдельных стран упразднять санкции, что в результате избавит Венгрию и другие страны от потенциального права вето.

Как отметил один из дипломатов, эта стратегия призвана обеспечить поддержку Бельгии в переговорах. Европейские юристы также считают, что статья 122 может быть использована для изменения срока продления санкций с шести месяцев до трех лет. Это позволит стабилизировать ситуацию и сделать санкции более эффективными.

Еврокомиссия планирует представить полное юридическое предложение 3 декабря, которое должно положить конец затягиванию переговоров. В то же время, Бельгия четко обозначила свои требования по использованию замороженных российских активов для финансирования займа Украине. В частности, страна требует гарантий того, что риски будут совместно покрываться всеми государствами ЕС.

Как уже писали "Комментарии", в процессе переговоров с Россией мы приближаемся к ситуации, где, вероятно, все придется начать с нуля, поскольку компромиссные решения вряд ли будут найдены. Об этом заявил военный аналитик Денис Попович, комментируя недавнюю встречу президента РФ Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости