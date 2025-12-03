Дальнейшее существование Украины под вопросом: стало известно, на какой крайний шаг пойдет ЕС.

Европейская комиссия разрабатывает юридическое решение для решения опасений Бельгии относительно предоставления Украине ссуды на основе 140 млрд евро замороженных российских активов, находящихся в Брюсселе. Об этом сообщает Politico.

Фото: из открытых источников

Бельгия выражает обеспокоенность, что, если эти 140 млрд евро будут предоставлены Украине, одна из пророссийских стран ЕС, например Венгрия или Словакия, может воспользоваться своим правом вето, чтобы заблокировать возобновление санкций ЕС против России. Это, в свою очередь, вынудит Бельгию вернуть невыплаченные миллиарды России, что создаст дополнительные финансовые риски.

Чтобы избежать этого сценария, Еврокомиссия планирует применить статью 122 Договора о ЕС, позволяющую принимать решения на основе "солидарности между государствами-членами" в условиях сложной экономической ситуации. Этот механизм позволит избежать возможности отдельных стран упразднять санкции, что в результате избавит Венгрию и другие страны от потенциального права вето.

Как отметил один из дипломатов, эта стратегия призвана обеспечить поддержку Бельгии в переговорах. Европейские юристы также считают, что статья 122 может быть использована для изменения срока продления санкций с шести месяцев до трех лет. Это позволит стабилизировать ситуацию и сделать санкции более эффективными.

Еврокомиссия планирует представить полное юридическое предложение 3 декабря, которое должно положить конец затягиванию переговоров. В то же время, Бельгия четко обозначила свои требования по использованию замороженных российских активов для финансирования займа Украине. В частности, страна требует гарантий того, что риски будут совместно покрываться всеми государствами ЕС.

Как уже писали "Комментарии", в процессе переговоров с Россией мы приближаемся к ситуации, где, вероятно, все придется начать с нуля, поскольку компромиссные решения вряд ли будут найдены. Об этом заявил военный аналитик Денис Попович, комментируя недавнюю встречу президента РФ Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.