Подальше існування України під питанням: стало відомо, на який крайній крок піде ЄС

Європейська комісія розробляє юридичне рішення для вирішення побоювань Бельгії щодо надання Україні позики на основі 140 млрд євро заморожених російських активів, які перебувають у Брюсселі. Про це повідомляє Politico.

Бельгія висловлює занепокоєння, що, якщо ці 140 млрд євро будуть надані Україні, одна з проросійських країн ЄС, як-от Угорщина чи Словаччина, може скористатися своїм правом вето, щоб заблокувати поновлення санкцій ЄС проти Росії. Це, у свою чергу, змусить Бельгію повернути невиплачені мільярди Росії, що створить додаткові фінансові ризики.

Щоб уникнути цього сценарію, Єврокомісія планує застосувати статтю 122 Договору про ЄС, яка дозволяє ухвалювати рішення на основі "солідарності між державами-членами" в умовах складної економічної ситуації. Цей механізм дозволить уникнути можливості окремих країн скасовувати санкції, що в результаті позбавить Угорщину та інші країни від потенційного права вето.

Як зазначив один із дипломатів, ця стратегія має на меті забезпечити підтримку Бельгії в переговорах. Європейські юристи також вважають, що стаття 122 може бути використана для зміни терміну продовження санкцій — з шести місяців до трьох років. Це дозволить стабілізувати ситуацію та зробити санкції більш ефективними.

Єврокомісія планує представити повну юридичну пропозицію 3 грудня, яка повинна покласти край затягуванню переговорів. Водночас Бельгія чітко окреслила свої вимоги щодо використання заморожених російських активів для фінансування позики Україні. Зокрема, країна вимагає гарантій, що ризики будуть спільно покриватися всіма державами ЄС.

