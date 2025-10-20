Дальше без нефти и газа из РФ: какое решение принял ЕС

Совет ЕС подавляющим большинством голосов поддержал механизм RePowerEU, предусматривающий полный отказ Евросоюза от использования российского ископаемого топлива. Против выступили Венгрия и Словакия.

Российский газ. Фото: из открытых источников

Для утверждения решения требовалось квалифицированное большинство. Поэтому позиция Венгрии и Словакии не совала данное решение.

Предложение предусматривает юридически обязывающий отказ от любого импорта газа из России, в том числе СПГ, после 1 января 2028 года.

Первый этап запрета вступит в силу уже с 1 января 2026 года, с исключениями для существующих контрактов, заключенных до 17 июня этого года: краткосрочных – на период до 17 июня 2026 года, долгосрочных – до 1 января 2028 года.

Поправки к существующим контрактам будут возможны только по определенному перечню операционных причин и не могут приводить к увеличению объемов импорта. Однако для стран-членов без выхода к морю предусмотрено немного больше исключений.

Совет ЕС утвердил несколько более простые документальные требования и процедуры для импорта газа нероссийского происхождения, чем говорилось в первоначальном предложении Еврокомиссии.

Однако и для российского, и нероссийского газа будет применяться процедура предварительного согласования: для первого – соответствующую информацию нужно подавать за месяц до плановой даты импорта, для нерусского – за 5 дней.

В случае импорта СПГ, где смешанные российский и другой газ, в документах должна быть указана доля того и другого.

Из соображений уменьшения административной нагрузки решили, что процедура предварительного согласования не будет применяться к ряду стран, выполняющих определенные критерии. Еврокомиссия должна будет подготовить список таких стран в течение пяти дней после вступления в силу этих правил.

Вводится также дополнительный механизм мониторинга, чтобы предотвращать скрытый импорт российского газа в ЕС во время транзита.

План предусматривает, что страны-члены должны предоставить Брюсселю национальные планы диверсификации импорта энергоресурсов и рассказать, как планируют это делать и каких вызовов ожидают. Исключение из этого сделают для стран, которые продемонстрируют, что больше не имеют никакого импорта российского газа. То же касается импорта нефти.

