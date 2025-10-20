Далі без нафти та газу з РФ: яке рішення ухвалив ЄС

Рада ЄС переважною більшістю голосів підтримала механізм RePowerEU, що передбачає повну відмову Євросоюзу від використання російського копалин. Проти виступили Угорщина та Словаччина.

Російський газ. Фото: з відкритих джерел

Для затвердження рішення була потрібна кваліфікована більшість. Тому позиція Угорщини та Словаччини не сунула це рішення.

Пропозиція передбачає юридично зобов'язуючу відмову від будь-якого імпорту газу з Росії, зокрема ЗПГ, після 1 січня 2028 року.

Перший етап заборони набуде чинності вже з 1 січня 2026 року, за винятком існуючих контрактів, укладених до 17 червня цього року: короткострокових – на період до 17 червня 2026 року, довгострокових – до 1 січня 2028 року.

Поправки до існуючих контрактів будуть можливі лише за певним переліком операційних причин і не можуть призводити до збільшення обсягів імпорту. Однак для країн-членів без виходу до моря передбачено трохи більше винятків.

Рада ЄС затвердила дещо простіші документальні вимоги та процедури для імпорту газу неросійського походження, ніж йшлося в початковій пропозиції Єврокомісії.

Однак і для російського, і неросійського газу застосовуватиметься процедура попереднього узгодження: для першого – відповідну інформацію потрібно подавати за місяць до планової дати імпорту, для неросійського – за 5 днів.

У разі імпорту ЗПГ, де змішані російський та інший газ, у документах має бути зазначена частка того й іншого.

З міркувань зменшення адміністративного навантаження вирішили, що процедура попереднього узгодження не застосовуватиметься до низки країн, які виконують певні критерії. Єврокомісія має підготувати список таких країн протягом п'яти днів після набрання чинності цими правилами.

Запроваджується також додатковий механізм моніторингу, щоб запобігати прихованому імпорту російського газу до ЄС під час транзиту.

План передбачає, що країни-члени повинні надати Брюсселю національні плани диверсифікації імпорту енергоресурсів та розповісти, як планують це робити та яких викликів очікують. Виняток із цього зроблять для країн, які продемонструють, що більше не мають імпорту російського газу. Те саме стосується імпорту нафти.

