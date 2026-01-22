Дания выдвинула Трампу условия по Гренландии

Дания готова к диалогу с Соединенными Штатами по безопасности и инвестициям в Арктике, но вопрос суверенитета Гренландии не подлежит обсуждению. Об этом заявила премьер-министр Мэтте Фредериксен, комментируя сообщения о возможных договоренностях между Вашингтоном и НАТО по поводу острова после встреч в Давосе.

Мэтте Фредериксен. Фото из открытых источников

Мэтте Фредериксен заявила, что контактировала с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте как до, так и после его переговоров с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, Альянс полностью осознает позицию Копенгагена, что у НАТО нет мандата принимать решения по суверенитету Дании или Гренландии. Как объясняет Фредериксен, предложение Дании состоит в том, что США могут больше инвестировать в защиту и безопасность Гренландии.

"НАТО полностью осознает позицию Королевства Дания. Мы можем вести переговоры по всему, что касается политических вопросов: безопасности, инвестиций, экономики. Но мы не можем вести переговоры по нашему суверенитету. Мне сообщили, что этого не произошло. Конечно, только Дания и Гренландия могут принимать решения по вопросам, касающиеся Дании и Гренландии", – объяснила Фредериксен.

Заявление лидера Дании прозвучало на фоне публикаций в западных медиа о возможных "рамках соглашения" по Гренландии. Американские СМИ писали, что США рассматривают идею размещения военных баз на отдельных участках острова. Датские власти эти слухи опровергают, отмечая, что любые решения могут приниматься только Данией и самой Гренландией.

В то же время Копенгаген подтверждает заинтересованность в усилении безопасности в Арктике вместе с союзниками, в частности, в рамках американских инициатив вроде системы противоракетной обороны. В Дании признают, что регион быстро меняется, а активность России и Китая растет, что требует коллективного ответа.

