Данія висунула Трампу умови щодо Гренландії
Данія висунула Трампу умови щодо Гренландії

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Копенгаген готовий до діалогу з США щодо безпеки Арктики, але не щодо суверенітету Гренландії.

22 січня 2026, 12:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Данія готова до діалогу зі Сполученими Штатами щодо безпеки та інвестицій в Арктиці, але питання суверенітету Гренландії не підлягає обговоренню. Про це заявила прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен, коментуючи повідомлення про можливі домовленості між Вашингтоном і НАТО щодо острова після зустрічей у Давосі.

Данія висунула Трампу умови щодо Гренландії

Метте Фредеріксен. Фото з відкритих джерел

Метте Фредеріксен заявила, що контактувала з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте як до, так і після його переговорів з президентом США Дональдом Трампом. За її словами, Альянс повністю усвідомлює позицію Копенгагена, що НАТО не має мандату ухвалювати рішення щодо суверенітету Данії чи Гренландії. Як пояснює Фредеріксен, пропозиція Данії полягає у тому, що США можуть більше інвестувати у захист та безпеку Гренландії.

"НАТО повністю усвідомлює позицію Королівства Данія. Ми можемо вести переговори щодо всього, що стосується політичних питань: безпеки, інвестицій, економіки. Але ми не можемо вести переговори щодо нашого суверенітету. Мені повідомили, що цього не сталося. Звичайно, лише Данія та Гренландія можуть приймати рішення з питань, що стосуються Данії та Гренландії", – пояснила Фредеріксен.

Заява лідерки Данії пролунала на тлі публікацій у західних медіа про можливі "рамки угоди" щодо Гренландії. Американські ЗМІ писали, США розглядають ідею розміщення військових баз на окремих ділянках острова. Данська влада ці чутки спростовує, зазначаючи, що будь-які рішення можуть ухвалюватися лише Данією та самою Гренландією.

Водночас Копенгаген підтверджує зацікавленість у посиленні безпеки в Арктиці разом із союзниками, зокрема в межах американських ініціатив на кшталт системи протиракетної оборони. У Данії визнають, що регіон швидко змінюється, а активність Росії та Китаю зростає, що потребує колективної відповіді.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що президент Польщі прямо сказав, чи забули партнери про Україну через ситуацію з Гренландією.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський вперше озвучив позицію щодо США та Гренландії.



Джерело: https://www.theguardian.com/business/live/2026/jan/22/davos-nato-ukraine-rutte-stubb-trump-greenland-deal-live-updates#top-of-blog
