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Дела идут не очень хорошо: почему в ЕС озвучили мрачный прогноз для Украины

Еврокомиссия прогнозирует низкий рост экономики и скачок цен

сегодня, 14:25
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Кравцев Сергей

Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту экономики Украины на текущий год. Ускорение роста можно ожидать разве что только в 2026 году. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в прогнозе ЕК.

Дела идут не очень хорошо: почему в ЕС озвучили мрачный прогноз для Украины

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Прогноз роста ВВП на 2025 год ухудшен до 2,0% с 2,8% в ноябре прошлого года. На 2026 год прогноз ухудшен до 4,7% с 5,3%.

"В 2025 году прогнозируется дальнейшее замедление экономической активности до 2,0%, поскольку война продолжает оказывать сильное давление на производственный потенциал Украины и деловые настроения", — говорится в сообщении.

Исходя из ожиданий ЕК, экспорт должен упасть, что отражает сдержанное промышленное производство, особенно в энергоемких секторах, затронутых высокими ценами на энергию, и закрытие угольной шахты в Покровске, ключевого поставщика для сталелитейной промышленности.

Ожидается, что инфляция подпрыгнет до 12,6% в 2025 году из-за резкого роста затрат на энергию и рабочую силу, прежде чем ослабнет в 2026 году по мере ослабления давления со стороны предложения.

C 2026 года прогнозируется более стремительный экономический рост, который будет способствовать дальнейшему улучшению сбора доходов, в то время как постепенное смещение расходов с военных нужд на восстановление и реконструкцию будет способствовать значительному сокращению дефицита.

По данным ЕК, после устойчивого роста, продолжавшегося до начала 2024 года, экономика Украины начала терять импульсы в середине 2024 года, что отражает усиление атак России на критически важную инфраструктуру, более слабый урожай сельскохозяйственной продукции из-за неблагоприятных погодных условий и острую нехватку рабочей силы, что продолжало ограничивать экономическую активность.

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Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1248
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