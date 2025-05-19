Решающая неделя для прекращения войны: Фон дер Ляйен сделала важное заявление

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Кравцев Сергей
Наступившая неделя будет решающей в создании условий для прекращения войны РФ против Украины. Такое заявление сделала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом еврочиновница заявила в воскресенье на трехсторонней встрече в Риме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и вице-президентом США Джей Ди Венсом.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников
Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне разговоров о перемирии и переговорах в Стамбуле вещатель CNN со ссылкой на двух американских чиновников, осведомленных о последних оценках США, сообщил, что Россия сосредоточивает силы на линии фронта для возможного нового наступления с целью захвата дополнительных территорий Украины. Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – Кремль наращивает силы у границы с Финляндией, создавая новое арктическое напряжение на фоне войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The New York Times.
СМИ ссылается на обновленные спутниковые снимки, которые подтверждают, что Россия активно укрепляет свое военное присутствие вблизи финской границы – возведение новых палаток, укрытий для истребителей и складов может свидетельствовать о долгосрочной стратегии Кремля в ответ на вступление Финляндии в НАТО.
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