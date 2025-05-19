Решающая неделя для прекращения войны: Фон дер Ляйен сделала важное заявление

Наступившая неделя будет решающей в создании условий для прекращения войны РФ против Украины. Такое заявление сделала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом еврочиновница заявила в воскресенье на трехсторонней встрече в Риме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и вице-президентом США Джей Ди Венсом.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

"Нас объединяет то, что мы стремимся к справедливому и прочному миру. Я знаю, насколько вы вовлечены в прекращение этой войны, и я благодарю вас за это", — сказала фон дер Ляйен, повернувшись к Вэнсу.

"Сейчас, безусловно, важно, чтобы мы продвигали ситуацию вперед, и я думаю, что следующая неделя будет решающей в этом отношении", — акцентировала Фон дер Ляйен.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне разговоров о перемирии и переговорах в Стамбуле вещатель CNN со ссылкой на двух американских чиновников, осведомленных о последних оценках США, сообщил, что Россия сосредоточивает силы на линии фронта для возможного нового наступления с целью захвата дополнительных территорий Украины. Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Кремль наращивает силы у границы с Финляндией, создавая новое арктическое напряжение на фоне войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The New York Times.

СМИ ссылается на обновленные спутниковые снимки, которые подтверждают, что Россия активно укрепляет свое военное присутствие вблизи финской границы – возведение новых палаток, укрытий для истребителей и складов может свидетельствовать о долгосрочной стратегии Кремля в ответ на вступление Финляндии в НАТО.



