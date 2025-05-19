Страны ЕС достигли политического согласия по созданию фонда займов объемом 150 миллиардов евро для финансирования вооружения. Об этом сообщает Financial Times.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Источники издания сообщают, что механизм позволит странам-членам брать кредиты у Брюсселя и использовать их на закупку оружия, преимущественно путем совместных заказов. Такое решение блока называют историческим шагом для Евросоюза, вызванным войной России против Украины и давлением со стороны президента США Дональда Трампа, который неоднократно призывал Европу самостоятельно финансировать собственную оборону.

Инициативу продвигала Европейская комиссия еще в начале года. В понедельник утром страны блока достигли предварительной договоренности по параметрам фонда. Формальное утверждение ожидается в среду.

Ожидается, что новый фонд станет основой для масштабного перевооружения континента, на фоне роста угроз со стороны России и неопределенности в трансатлантических отношениях.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне разговоров о перемирии и переговорах в Стамбуле вещатель CNN со ссылкой на двух американских чиновников, осведомленных о последних оценках США, сообщил, что Россия сосредоточивает силы на линии фронта для возможного нового наступления с целью захвата дополнительных территорий Украины. Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Кремль наращивает силы у границы с Финляндией, создавая новое арктическое напряжение на фоне войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The New York Times.

СМИ ссылается на обновленные спутниковые снимки, которые подтверждают, что Россия активно укрепляет свое военное присутствие вблизи финской границы – возведение новых палаток, укрытий для истребителей и складов может свидетельствовать о долгосрочной стратегии Кремля в ответ на вступление Финляндии в НАТО.



