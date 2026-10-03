Денег не будет: ЕС поставил Киеву жесткий ультиматум

Европейский Союз отклонил просьбу Украины о досрочном предоставлении дополнительного финансирования в текущем году. Как пишет Financial Times, Брюссель связал дальнейшее выделение средств с выполнением украинскими властями ранее согласованных реформ.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Летом президент Владимир Зеленский оценивал дополнительные оборонные потребности Украины в 27 млрд долларов. На этом фоне украинское правительство обратилось к Еврокомиссии с просьбой досрочно выделить часть средств из двухлетней кредитной программы Ukraine Support Loan объемом 90 млрд евро.

Программа рассчитана на финансирование потребностей Украины в 2026-2027 годах и предусматривает до 45 млрд евро в год при условии выполнения согласованных реформ. Однако в 2026 году Украина получила 15,7 млрд евро – на фоне задержек с выполнением отдельных обязательств.

По данным FT, Брюссель отказался досрочно перечислять средства, предусмотренные на 2027 год. При этом Евросоюз указывает на возможность разблокировать около 34 млрд евро поддержки еще до конца текущего года, если Киев выполнит необходимые условия.

Среди требований называются отмена льгот для небольших международных посылок и введение новых правил налогообложения цифровых платформ. Отдельное внимание Еврокомиссия уделила требованиям к политически значимым лицам – ПЭП.

В Брюсселе также подчеркнули, что Украина должна придерживаться ранее согласованных обязательств. Таким образом, дальнейшее финансирование оказалось напрямую связано с темпами проведения реформ, предусмотренных условиями европейской программы поддержки.

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