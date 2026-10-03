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Грошей не буде: ЄС поставив Києву жорсткий ультиматум

Україна просила достроково отримати кошти з майбутнього фінансування, але Євросоюз вимагає спочатку виконати пакет раніше обіцяних реформ

3 жовтня 2026, 08:05
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Кравцев Сергей

Європейський Союз відхилив прохання України щодо дострокового надання додаткового фінансування у поточному році. Як пише Financial Times, Брюссель пов'язав подальше виділення коштів із виконанням українською владою раніше узгоджених реформ.

Грошей не буде: ЄС поставив Києву жорсткий ультиматум

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Влітку президент Володимир Зеленський оцінював додаткові оборонні потреби України у 27 млрд доларів. На цьому фоні український уряд звернувся до Єврокомісії із проханням достроково виділити частину коштів із дворічної кредитної програми Ukraine Support Loan обсягом 90 млрд євро.

Програма розрахована на фінансування потреб України у 2026-2027 роках та передбачає до 45 млрд євро на рік за умови виконання узгоджених реформ. Однак у 2026 році Україна отримала 15,7 млрд євро – на тлі затримок із виконанням окремих зобов'язань.

Брюссель відмовився достроково перераховувати кошти, передбачені на 2027 рік. При цьому Євросоюз вказує на можливість розблокувати близько 34 млрд. євро підтримки ще до кінця поточного року, якщо Київ виконає необхідні умови.

Серед вимог називаються скасування пільг для невеликих міжнародних посилок та запровадження нових правил оподаткування цифрових платформ. Окрему увагу Єврокомісія приділила вимогам до політично значимих осіб – ПЕП.

У Брюсселі також наголосили, що Україна має дотримуватися раніше узгоджених зобов'язань. Таким чином, подальше фінансування виявилося безпосередньо пов'язаним з темпами проведення реформ, передбачених умовами європейської програми підтримки.

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Джерело: https://www.ft.com/content/bab346fd-7839-4812-ab27-19309e317938?syn-25a6b1a6=1
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