Деньги от ЕС на оружие для Украины снова под вопросом: что произошло

Венгрия продолжает блокировать очередной транш в Европейский мирный фонд, предназначенный для военной помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе сделал высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат ЕС отметил, на заседании Совета ЕС по иностранным делам министры обсуждали необходимость усиления поддержки Украины.

Обсуждение касалось и разблокирования средств Европейского фонда мира, компенсирующих расходы стран ЕС на военную помощь Украине.

"Большинство государств-членов настаивали на необходимости снять блокировку выплат, задерживаемых на год. И в то же время они отметили необходимость сдвинуться с места решения относительно нового фонда поддержки Украины, который блокирует одно государство-член более года", — рассказал Боррель.

Он отметил, что "государства-члены ЕС настаивали на том, что это неприемлемо, но, к сожалению, ситуация с блокировкой сохраняется".

Боррель не назвал конкретную страну, однако известно, что именно Венгрия применяет право вето на очередной транш для Украины.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в ответ на решение Украины остановить транзит российской нефти, Венгрия намекнула о возможном прекращении экспорта электроэнергии в Украину. По мнению венгерского правительства, действия Киева могут нарушить энергетическую стабильность Венгрии и Словакии, которые полагаются на нефтепровод "Дружба" для своих нужд.

"Будапешт считает решение Киева об остановке транзита нефти враждебным, особенно с учетом импорта Украиной электроэнергии из Венгрии", — заявил Сийярто.



