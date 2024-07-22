Венгрия намекнула, что может прекратить поставки электроэнергии в Украину

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Черновалова Кристина
В ответ на решение Украины остановить транзит российской нефти, Венгрия намекнула о возможном прекращении экспорта электроэнергии в Украину. По мнению венгерского правительства, действия Киева могут нарушить энергетическую стабильность Венгрии и Словакии, которые полагаются на нефтепровод "Дружба" для своих нужд.
Венгрия может остановить экспорт электроэнергии в Украину
Министр иностранных дел Венгрии, Петер Сийярто, сообщил, что через нефтепровод ежегодно проходит около двух миллионов тонн нефти от компании "Лукойл", что крайне важно для энергетического баланса стран. Сийярто также планирует обсудить эту проблему на предстоящем заседании Совета Евросоюза по иностранным делам.
По словам министра, он надеется, что Украина быстро решит эту проблему, особенно учитывая, что летом потребление энергии в регионе максимально высоко. Если конфликт не будет разрешен, Венгрия может столкнуться с проблемами в обеспечении своих граждан и промышленности необходимыми энергоресурсами.
Ранее “Комментарии” писали, что Венгрия пытается избежать отключений электроэнергии и дефицита топлива после того, как Украина ввела частичный запрет на транзит российской нефти через свою территорию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".
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Ігор
сегодня, 16:34
Країна, яка прагне вступити до ЄС недбало лишає своїх громадян-терпіл елементарних потреб, саме влітку. В цей час, саме олігархічна важка промисловість працює без проблем. В них по іншому. Так було в голодомор, штучно створений юдейцями, так буде і зараз: юдеї будуть жерти, а чужі їм терпіли будуть покірно кору гризти. Кожному своє! Єдиний шлях - дзеркальне ставлення. Як з ліворадикальною бандерівською гидотою - гідра не всемогутня, її можна перемагати.