Венгрия намекнула, что может прекратить поставки электроэнергии в Украину

В ответ на решение Украины остановить транзит российской нефти, Венгрия намекнула о возможном прекращении экспорта электроэнергии в Украину. По мнению венгерского правительства, действия Киева могут нарушить энергетическую стабильность Венгрии и Словакии, которые полагаются на нефтепровод "Дружба" для своих нужд.

Венгрия может остановить экспорт электроэнергии в Украину

"Будапешт считает решение Киева об остановке транзита нефти враждебным, особенно с учетом импорта Украиной электроэнергии из Венгрии", — заявил Сийярто.

Министр иностранных дел Венгрии, Петер Сийярто, сообщил, что через нефтепровод ежегодно проходит около двух миллионов тонн нефти от компании "Лукойл", что крайне важно для энергетического баланса стран. Сийярто также планирует обсудить эту проблему на предстоящем заседании Совета Евросоюза по иностранным делам.





По словам министра, он надеется, что Украина быстро решит эту проблему, особенно учитывая, что летом потребление энергии в регионе максимально высоко. Если конфликт не будет разрешен, Венгрия может столкнуться с проблемами в обеспечении своих граждан и промышленности необходимыми энергоресурсами.

"Страна, которая стремится вступить в ЕС, ставит под угрозу энергоснабжение двух стран-членов ЕС, особенно летом, когда потребление энергии достигает своего пика", — сказал Сийярто

Ранее “Комментарии” писали, что Венгрия пытается избежать отключений электроэнергии и дефицита топлива после того, как Украина ввела частичный запрет на транзит российской нефти через свою территорию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".