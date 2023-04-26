Депутат в Бельгии осудил "колоссальную" финансовую помощь украинцам

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Лиля Воробьева
Высокопоставленный партиец, представляющий правую фламандскую националистическую партию N-VA, осуждает сумму финансовой поддержки, предоставляемой бельгийскими властями беженцам из Украины. Он призывает представителей федерального правительства мотивировать украинцев, живущих в Бельгии, скорее трудоустраиваться.
Украинские беженцы в Бельгии (фото из открытых источников)
"Через больше года после начала войны мы все еще несем моральную ответственность за то, чтобы приветствовать украинцев, в основном женщин, чьи мужчины борются за наши свободы. С другой стороны, ненормальным является объем поддержки, предоставляемый этим беженцам", — обнародовало комментарий партийца N-VA Тео Франкена медиа The Brussels Times
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Как отметил депутат, в других европейских странах финансовая помощь для беженцев меньше, чем в Бельгии.
"Эта помощь позволяет нескольким семьям получать суммы от 3000 до 4000 евро в месяц! Мы не можем считать, что эти суммы составляют прожиточный минимум. Они огромны! Наши соседи не платят такие суммы. В Нидерландах помощь, оказываемая таким образом, на 60% меньше.... Только на 2023 год в бюджете на эту помощь заложено 372 миллиона евро! Это колоссально. Мы не можем позволить себе предоставить такие суммы", — считает депутат.
При этом около 70 тысяч украинцев обратились за временной защитой к бельгийским властям со времени полномасштабного нападения на Украину в феврале 2022 года. Подавляющее большинство украинских беженцев, просивших о временном убежище – женщины с детьми.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что несколько украинских беженцев в ЕС хотят вернуться домой. Каждый третий украинский беженец чувствует себя частью принимающей страны, но столько же хотели бы вернуться домой. Об этом свидетельствуют данные опроса Агентства ЕС по основным правам (FRA).
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