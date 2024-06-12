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Детали финального коммюнике: к чему участники саммита хотят принудить РФ

РФ хотят заставить сесть за стол переговоров с Украиной, чтобы прекратить захватническую войну, об этом говорится в коммюнике саммита, пишет Радио Свобода

сегодня, 17:17
Автор:
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Ткачик Олеся
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Саммит, который состоится в Швейцарии 15-16 июня при участии почти 100 стран мира, должен начать обсуждение мирного процесса. При этом известно, что Российскую Федерацию на мероприятие не приглашали. Однако "Радио Свобода" получило проект коммюнике с интересными деталями.

Детали финального коммюнике: к чему участники саммита хотят принудить РФ

Саммит мира

В статье говорится, что если лидерам удастся достичь договоренностей по ядерной и продовольственной безопасности, возвращению военнопленных и похищенных детей, то может начаться обсуждение предстоящих мирных переговоров с участием "представителей всех сторон", как отмечено в выводах саммита мира в Швейцарии.

Следует заметить, что документ пока не окончательный и его текст еще может быть изменен перед одобрением. Однако в проекте подчеркивается, что мир возможен только при условии привлечения всех сторон конфликта.

В итоговом тексте саммита говорится, что его участники считают, что достижение мира требует участия и диалога между всеми сторонами. Именно поэтому участники намерены предпринять конкретные шаги в будущем в вышеуказанных сферах с последующим привлечением представителей всех сторон. Устав Организации Объединенных Наций, в частности, принципы уважения к территориальной целостности и суверенитету всех государств, может и будет служить основой в достижении всестороннего, справедливого и крепкого мира в Украине, якобы указано в документе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что швейцарские СМИ также писали о финальном коммюнике саммита. В частности, по их данным, в тексте будет упоминаться о ядерной и продовольственной безопасности, а также об обмене пленными и возвращении украинских детей. При этом в тексте коммюнике не будет призыва в Россию вывести свои войска с территории Украины. Кроме того, в тексте также не будет упоминаться и о восстановлении территориальной целостности Украины.




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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-samit-myru-proiekt-komunike/32989577.html
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