Девятый пакет санкций ЕС против РФ в действии: очередной удар по РФ или фикция

Девятый пакет санкций ЕС против РФ вступил в силу. Он коснулся пропагандистов, банков, оборонки, ряда партий и организаций, губернаторов, артистов-имперцев. Кроме того, расширен запрет на экспорт в страну-агрессора ряда товаров и технологий двойного назначения. В тоже время, есть информация, что, несмотря на санкции, Россия закупает на Западе комплектующие для дронов. Как оцениваете санкционную политику Запада против РФ? Где видны явные успехи, а где просматриваются явные провалы? Как сделать это давление более эффективным? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Никаких принципиально новых, прорывных вещей в девятом пакете санкций ЕС против РФ не появилось

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что ничего принципиально нового в девятом пакете нет.

Европа должна была как-то на это отреагировать, что она и сделала", – поясняет эксперт. "Его можно назвать быстрым пакетом санкций – как ответ на активные обстрелы российскими оккупантами энергетической инфраструктуры Украины

По его словам, те санкционные вещи, которые появились в девятом пакете, в той или форме фигурировали в предыдущих.

"Разве что появились новые фамилии в персональном перечне санкций (в том числе фамилии арт-пропагандистов), добавились три новых банка. Еще более ужесточен контроль за товарами двойного назначения (главная цель – не дать РФ возможности воспроизводить ракеты и дроны на своей территории). Так что тут скорее не пакет №9, а пакет №8,5. Никаких принципиально новых, прорывных вещей не появилось", – отмечает Олег Пендзин.

Он уверен, что, прежде всего, следует жестко контролировать исполнение ранее принятых санкций.

"Введение ограничений на поставки в РФ комплектующих и материалов, которые могут быть использованы в военной отрасли, это вопрос, кажется, еще первой группы санкций. И, если бы данные санкции соблюдались всеми неукоснительно – не нужно было бы принимать тот же девятый пакет, – поясняет эксперт. – До тех пор, пока у РФ остается так называемые партнеры, помогающие обходить санкционное давление (это и Китай, и Индия, и в какой-то степени Турция), мы будем видеть такие специфические санкционные пакеты. Которые выдергивают конкретные компании, определенных физлиц, усиливать ограничения по товарам двойного назначения, по контролю за тем, что может использовать военно-промышленный комплекс. Но так или иначе всё это уже поднималось ранними пакетами санкций".

Необходимо вводить институциональные и отраслевые санкции против РФ

Кандидат политических наук, политэксперт Дмитрий Гаврилюк отмечает, что многие справедливо очертят санкционную политику ЕС как половинчатую, осторожную и наносящую ограниченное, но и трагическое, влияние на экономику России.

"Правда в том, что у ЕС в целом, как и у каждой страны европейского содружества, есть собственный интерес по отношению к РФ – и нормализации торговли с ней, – поясняет Дмитрий Гаврилюк. – Несмотря на то, что Россия силами своей армии в Украине совершает геноцид украинского народа – и не скрывает желания демонтировать украинское государство".

В то же время, продолжает эксперт, санкционные пакеты в ЕС против России обсуждаются и принимаются. И это при том, что последняя не жалеет деньги на пропаганду на территории ЕС, используя многочисленных лоббистов в политических и экономических кругах ряда стран.

"Полностью следует исключать идею, что санкции оставляют люфт для нормализации отношений с какой-то "не путинской Россией". Мне это напоминает логику проводников Украинской Народной Республики первой половины 1917-го, когда в первых универсалах они конструировали будущее УНР в составе мифической демократической России. Я не считаю тренд поиска зацепок во имя умиротворения врага и нормализации отношений с Россией достаточно адекватным. Скорее – вредящим экономическому и политическому суверенитету ЕС. Но вместо поиска альтернатив новых торговых путей некоторые в ЕС включают гнилую пластинку о том, что без российской экономики вся экономика Евросоюза и мира якобы сойдет на "нет". Куда логичнее было бы подумать о полноценном росиезамещении", – говорит Дмитрий Гаврилюк.

Также, по его мнению, необходимо вводить институциональные и отраслевые санкции против РФ, которые уже в краткосрочной перспективе начнут влиять и наносить непоправимый вред экономике страны-агрессора, продолжающей террор Украины и геноцид украинцев.

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