Действительно ли Путин хочет сорвать Саммит мира: в ЕС дали ответ

В ЕС подтвердили усилия кремлевского диктатора Владимира Путина, направлены на то, чтобы подорвать эффективность запланированного в Швейцарии Саммита мира. Все это свидетельствует о страхе Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства ЕС Петер Стано.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Чиновник отметил, что ЕС полностью поддерживает идею мирного саммита и считает его цель очень важной, "потому что мы видим в нем источник вдохновения для будущего мирного процесса".

Стано рассказал, что ЕС интенсивно работает с партнерами по всему миру, чтобы обеспечить самое широкое возможное представительство на событии.

Говоря об усилиях России по организации параллельной встречи, он сказал: "Попытка подорвать эффективность саммита (в Швейцарии – Ред.) параллельными мероприятиями – это лишь показывает то, как Путин боится саммита".

"Это важное событие, мы работаем с партнерами из Украины, со Швейцарией и другими, чтобы обеспечить высокий уровень представительства и наибольшее возможное количество стран, которые принимают в этом участие. Для нас это мирное событие года, очень важное для Украины, мы будем продолжать работать для его успеха", – резюмировал Стано.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, опасаясь итогов Саммита мира в Швейцарии, который организует летом Украина, российский диктатор Владимир Путин решил устроить какую-то "параллельную платформу".



