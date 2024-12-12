Действительно ли в ЕС есть консенсус по отправке войск в Украину: СМИ узнали детали

На сегодняшний день среди стран Европейского Союза нет консенсуса в вопросе ввода войск в Украину. Возможно, идея будет реализовываться через создание коалиции. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Отправка войск в Украину. Фото: из открытых источников

"Среди европейских стран нет консенсуса, поэтому идея заключается в том, чтобы создать коалицию из 5-8 европейских стран, которые не зависят от НАТО, а зависят от двустороннего соглашения с Украиной и очень решительно настроены действовать", — сообщил источник "Reuters".

Первым этот вопрос поднял президент Франции Макрон, но это вызвало лишь дискуссии среди союзников Украины. Были и те, кто готов рассмотреть эту возможность, а именно: Латвия, Канада, Эстония и Литва. Позже стало известно, что речь не идет о непосредственной отправке для участия в боевых действиях.

В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина заявила в интервью изданию "Politico", что Украина готова говорить "о чем угодно", даже о размещении иностранных войск.

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