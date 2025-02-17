Европейские лидеры работают над новым крупным пакетом мер по увеличению расходов на оборону и поддержку Украины. Однако детали этого плана не будут объявлены до выборов в Германии, которые состоятся 23 февраля во избежание провоцирования политических споров перед голосованием, сообщает Bloomberg.

Евросоюз. Фото: 24 Канал

17 февраля в Париж пригласили несколько европейских лидеров, чтобы приступить к разработке стратегии в ответ на четко высказанную позицию США по ограничению своих обязательств. Европейским чиновникам поставлена задача укрепить военную способность континента после десятилетий, когда большинство своих оборонных обязанностей европейцы возлагали на США.

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом существенно изменило трансатлантические отношения и официальные лица США ясно заявили, что президент готов отказаться от поддержки союзников, если они не возьмут на себя ответственность за свою безопасность.

"Общий консенсус заключался в том, что США больше не будут оплачивать расходы по безопасности НАТО", — сказал конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, обсуждая дебаты на Мюнхенской конференции по безопасности.

Эта ситуация становится все более срочной, поскольку Трамп пытается быстро завершить войну в Украине, а европейские лидеры опасаются, что они могут подтолкнуть президента Зеленского к заключению опасного соглашения, если быстро не разработают план по оказанию поддержки Украине.

Администрация Трампа сообщила европейским чиновникам, что хочет добиться прекращения огня в Украине к Пасхе, по информации источников Bloomberg. Некоторые представители власти отметили, что темп начавшихся на этой неделе переговоров в Саудовской Аравии с участием высокопоставленных чиновников США и России амбициозен и, вероятно, нереалистичен.

Трамп начал свою мирную инициативу звонком Владимиру Путину на прошлой неделе и шокировал европейских чиновников, когда министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Европа будет нести ответственность за обеспечение безопасности и миротворческие миссии, необходимые для обеспечения стабильности Украины после заключения соглашения. Такой подход может сыграть в пользу Путина, поскольку Трамп фактически передал важнейшие инструменты влияния еще до начала переговоров.

Портал "Комментарии" писал, что страны-члены Европейского Союза, несмотря на многомиллиардные вложения в оборону, остаются не в состоянии оперативно опрокидывать войска и тяжелую технику внутри союза в случае возможного нападения врага.