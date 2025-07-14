Дискуссия была очень горячей, но в ЕС согласились ударить по самому важному для Путина

Послы Европейского Союза находятся на этапе согласования 18-го пакета санкций против России, включающего снижение предельной цены на российскую нефть. Так, цена на российскую нефть составит около 47 долларов за баррель, что на 15% ниже средней рыночной цены. Как передает портал "Комментарии", эту информацию подтвердили четыре источника "Reuters" в ЕС после встречи 13 июля.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Собеседники издания рассказали, что все элементы пакета согласованы, хотя одно государство-член все еще имеет техническую оговорку относительно нового предельного значения.

Говорившие на условиях анонимности источники заявили, что ожидают достижения полного соглашения в понедельник, 14 июля, перед встречей министров иностранных дел в Брюсселе, где могут официально одобрить пакет.

Также источники сообщили, что они договорились о "динамическом механизме ценообразования для ограничения цен".

11 июля Еврокомиссия предложила плавающее ограничение цен на российскую нефть на 15% ниже средней рыночной цены сырой нефти за предыдущие три месяца.

Один из источников сообщил, что начальная цена будет составлять приблизительно 47 долларов за баррель, исходя из средней цены российской сырой нефти за последние 22 недели минус 15%.

Кроме того, цена будет анализироваться и пересматриваться на основе средней цены на нефть каждые полгода вместо предложенных трех месяцев.

Источники сообщили, что Словакия, которая задерживала предложенный пакет мер, все еще ожидает заверений от Еврокомиссии относительно своих тревог относительно планов постепенного прекращения поставок российского газа, но согласилась на новые меры.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Словакии Роберт Фицо готов поддержать 18-й пакет санкций против России, но при выполнении другими странами ЕС ультимативного требования достижения соглашения по плану прекращения импорта российского газа в Европу до 15 июля.



