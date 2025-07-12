Продления санкций ЕС против РФ не будет: какой ультиматум поставил Фицо

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Кравцев Сергей
Одиозный премьер-министр Словакии Роберт Фицо готов поддержать 18-й пакет санкций против России, но при выполнении другими странами ЕС ультимативного требования достижения соглашения по плану прекращения импорта российского газа в Европу до 15 июля.
Роберт Фицо. Фото: из открытых источников
Словацкий премьер считает, что гарантии должны быть прямо включены в текст законопроекта, который сделает поставки российского газа невозможными.
По его словам, у него утром 12 июля состоялись "жесткий" разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и беседа с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Подробности он раскрывать не стал.
Фицо заявил, что из всей Европы именно Словакия якобы подвергается "наибольшему риску" от прекращения поставок российского газа. По его словам, это приведет к дефициту, росту транзакционных сборов и цен на сырьевые товары, а также угрозе иска от российского "Газпрома" на 16 млрд евро.
Читайте также на портале "Комментарии" — Роберт Фицо прокомментировал требование канцлера Германии Мерца присоединиться к санкциям против России. Скандальный премьер также потребовал покупки российского газа. Соответствующее заявление он опубликовал в Сети.
Фицо заявил, что ему нужны четкие гарантии, а не политические обещания