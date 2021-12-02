Для украинцев могут отменить плату за роуминг в странах ЕС

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Брюсселе (Бельгия) провел переговоры с руководством Европейского союза по отмене платы за роуминг для украинских граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины. 1 декабря состоялась встреча представителей стран Ассоциированного трио (Украина, Грузия, Молдова).

Роуминг - фото из открытых источников

"Мы обсуждали возможность отмены платы за роуминг для наших граждан или включения наших государств в единое европейское платежное пространство, когда не нужно будет платить огромные средства за перевод евро между нашими странами", — отметил украинский премьер.

Ассоциированное трио – это формат сотрудничества между Грузией, Молдовой и Украиной по интеграции в Европейский Союз. Для реализации этих инициатив не следует ожидать интеграции в Европейский Союз.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель и посол Словении в Украине Томаж Менцин подписали соглашение Совместное авиационное пространство между Украиной и ЕС.

Украинцы, которые во время ограничительных мер из-за коронавируса находятся не в своей стране, смогут позвонить звонки из роуминга на номера государственных горячих линий. Об этом в Министерстве иностранных дел (МИД) договорились с ключевыми мобильными операторами Украины (Водафон, Лайфсел и Киевстар), сообщает пресс-служба ведомства. Кроме того, украинцы, которые находятся за рубежом, получас смс с информацией касательно обратной связи с органами государственной власти (горячие линии МИД, Минздрава, Правительственного контактного центра и т.д.) для оперативного решения неотложных вопросов.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!