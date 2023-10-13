logo

BTC/USD

26843.65

ETH/USD

1541.28

LTC/USD

61.40

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

40.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Для Венгрии война в Украине не проблема: Сийярто снова прибыл в РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Для Венгрии война в Украине не проблема: Сийярто снова прибыл в РФ

Глава МИД Венгрии в четвертый раз с начала войны приехал в Россию

сегодня, 07:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Венгрия продолжает публично демонстрировать, что полномасштабное российское вторжение и санкции, которые ввел ЕС против России не преграда для тесного сотрудничества с Москвой. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уже в четвертый раз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину прибыл в российскую столицу. Как передает портал "Комментарии", об этом глава МИД Венгрии сам сообщил у себя в Facebook.

Для Венгрии война в Украине не проблема: Сийярто снова прибыл в РФ

Петер Сийярто. Фото: Getty Images

"Прибытие в Москву. Наступают холода, энергетическая безопасность снова в центре внимания", — рассказал глава МИД.


По информации росСМИ, Сийярто примет участие в Российской энергетической неделе – ежегодном российском энергетическом форуме, а также проведет переговоры по вопросам энергетики с вице-премьером РФ Александром Новаком.

Стоит отметить, что предыдущие три визита Сийярто в Россию с 24 февраля 2022 года также касались энергетических вопросов.

Читайте также на портале "Комментарии" — одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь отметился скандальным постом в Facebook, где политик выложил видео, в котором критикует "брюссельских бюрократов" за политику, направленную на поддержку Украины. Виктору Орбану не понравились намерения Евросоюза по увеличению помощи Украине, а также миграционный пакет блока. Полномасштабная война и кризис в украинской экономике, по мнению скандального премьера, не причина, чтобы ЕС продолжал, жертвуя своими интересами, продолжал помогать украинскому народу.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Орбана отреагировали на исключение OTP Bank из списка спонсоров войны: выставили новые условия.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/pfbid02R6uVxwPFrU5akfTNQpN8js9XrpMqE4X5ggQGZYEjzFFtL9Q5JQCty8A4bPwnbpaol
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!