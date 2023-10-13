Для Венгрии война в Украине не проблема: Сийярто снова прибыл в РФ

Венгрия продолжает публично демонстрировать, что полномасштабное российское вторжение и санкции, которые ввел ЕС против России не преграда для тесного сотрудничества с Москвой. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уже в четвертый раз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину прибыл в российскую столицу. Как передает портал "Комментарии", об этом глава МИД Венгрии сам сообщил у себя в Facebook.

Петер Сийярто. Фото: Getty Images

"Прибытие в Москву. Наступают холода, энергетическая безопасность снова в центре внимания", — рассказал глава МИД.

По информации росСМИ, Сийярто примет участие в Российской энергетической неделе – ежегодном российском энергетическом форуме, а также проведет переговоры по вопросам энергетики с вице-премьером РФ Александром Новаком.

Стоит отметить, что предыдущие три визита Сийярто в Россию с 24 февраля 2022 года также касались энергетических вопросов.

Читайте также на портале "Комментарии" — одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь отметился скандальным постом в Facebook, где политик выложил видео, в котором критикует "брюссельских бюрократов" за политику, направленную на поддержку Украины. Виктору Орбану не понравились намерения Евросоюза по увеличению помощи Украине, а также миграционный пакет блока. Полномасштабная война и кризис в украинской экономике, по мнению скандального премьера, не причина, чтобы ЕС продолжал, жертвуя своими интересами, продолжал помогать украинскому народу.

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